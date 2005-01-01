Як пояснити шефу пропущений робочий день

Виявляється, діловий етикет допускає відсутність на роботі без поважних причин, головне - не зловживати.

У житті трапляються ситуації, коли потрібно терміново взяти вихідний на роботі без пояснення причин. За словами CEO компанії Moneyveo Олени Андроніковой, за плечима якої понад 10-річний досвід в бізнес-менеджменті, діловий етикет допускає випадки відсутності на роботі без надання, скажімо, медичної довідки або лікарняного листа. Правда, в будь-якому випадку безпосереднього начальника про свою відсутність необхідно попередити до 11:00. І, зрозуміло, цією опцією не варто зловживати - в іншому випадку це може привести до недовіри і викликати сумніви в мотивації до роботи.

Як же пояснити співробітнику свою відсутність? Алена Андроникова радить дотримуватися "стратегії правди" і нічого не вигадувати.

- Не варто вигадувати неіснуючі хвороби або сімейні проблеми, - каже експерт. - Чи не можете або просто не відчуваєте моральних сил бути присутнім сьогодні на роботі - так про це і скажіть.

У такій ситуації буде добре, якщо ви тут же запропонуєте начальнику план з відпрацювання - це охарактеризує вас як відповідального фахівця.

Цікаво, що за кордоном існують так звані дні "пухової ковдри" (duvet days) - офіційно затверджені керівництвом кілька вихідних, які можна взяти в будь-який день, коли співробітнику не хочеться йти на роботу.

Андроникова пояснює, що така практика може позитивно відбитися на продуктивності співробітників. Якщо в компанії співробітники довіряють менеджменту, а менеджмент - співробітникам, немає ніякої проблеми в тому, що кілька днів на рік працівник не приходить в офіс без поважної причини.

До того ж, погодьтеся: з практичної точки зору важливіше, щоб колеги були більш ефективними і продуктивними, а не "відбували" робочий час "від дзвінка до дзвінка". Тобто, краще, щоб співробітник працював на 100%, але, наприклад, на день менше, ніж працював би у півсили всі робочі дні місяця.