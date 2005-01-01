У МОЗ заявили, що не пускати на роботу без негативного ПЛР-тесту і з закритим лікарняним - незаконно

Названо три причини, які є приводом для закриття листка непрацездатності.

Деякі роботодавці відмовляють працівникам у відвідуванні робочого місця без надання ними негативного ПЛР-тесту на коронавірус, і незважаючи на закритий лікарняний. Це незаконно, сказав в ході брифінгу 5 листопада головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

- Велика кількість керівників підприємств чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту ПЛР. Це суперечить чинному законодавству, - зазначив він.

Ляшко нагадав, що закриття лікарняного відбувається в трьох випадках, які чітко прописані в стандарті надання медичної допомоги хворим з COVID-19:

проходить 10 днів з першого дня появи симптомів. І протягом цих 10 днів є три дні, коли були відсутні симптоми. Це підстава для сімейного лікаря перевести хворого в категорію тих, хто одужав і закрити лікарняний;

пройшло 10 днів з моменту отримання позитивного результату тесту, проведеного методом ПЛР, і протягом цих 10 днів є три дні, коли у людини відсутні симптоми;

отримано негативний тест ПЛР.

Всі ці три чинники є рівноцінними, і сімейний лікар визначає як закрити лікарняний. Тому при закритті лікарняного не повинно бути ніякого буллінгу, і ми можемо спокійно допускати в колектив людей, які перехворіли, - підкреслив головний санітарний лікар України.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов говорив, що від 75% до 80% тестів на коронавірус роблять за рахунок державних лабораторій. Якщо не вистачає потужностей, їх направляють в приватні лабораторії. Для держави вартість ПЛР-тесту складає 720-750 гривень.