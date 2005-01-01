Чохли на iPhone 12 для захисту смартфону

Компанія Apple щорічно радує своїх шанувальників, і поточний 2020 рік не став винятком – на світ з'явився черговий флагманський смартфон 12-ї версії. Багато українців вже встигли придбати собі цей брендовий телефон. Щоб Apple iPhone 12 прослужив максимально довго, зберіг цілісність і привабливість, слід захистити його за допомогою чохла. Але який захисний аксесуар найбільше підійде для цього флагмана?

Які чохли підходять для Iphone 12?

Чохли у моделей iPhone 12 та iPhone 12 Pro однакові за розмірами. Щоб куплений чохол на Айфон 12 захищав гаджет від пошкоджень і забезпечував зручність використання смартфона, слід відповідально підійти до цього типу захисного аксесуара, враховуючи власні вимоги і смакові переваги. Існує безліч видів футлярів для чоловіків і жінок, які мають різну конфігурацію, матеріал виготовлення, колірне виконання.

Найбільш популярними є силіконові накладки, які кріпляться на задню і бічні панелі смартфона і мають спеціальні прорізи для роз'єму живлення, навушників, камер, світлодіода спалаху. За бажанням можна придбати прозорі стильні вироби або моделі, виконані в будь-якому кольорі.

Якщо вас влаштує самий звичайний чохол, то вибирайте силіконовий. Він забезпечує надійний захист, і його приємно тримати в руці завдяки гладкій поверхні. Прозорий чохол підійде тим, хто любить хвалитися красою свого нового iPhone. Він теж має надійний захист, але з часом почне незначно втрачати прозорість та жовтіти.

Не менш затребуваними вважаються «бампери» на Айфон 12, які надягають на бічні грані і повністю закривають задню кришку. Такі захисні аксесуари можуть виготовлятися з пластику, термопластичного поліуретану, карбону. Існують протиударні моделі, які мають додаткову вставку з алюмінію, завдяки чому забезпечується найвищий захист від механічних впливів. Також можна придбати бампери з вбудованою зарядкою або додатковим акумулятором, що дуже зручно в далеких подорожах.

Менш популярними, але не менш надійними є чохли на iPhone 12 у вигляді книжок, кейсів, футлярів. Такі захисні аксесуари виконуються з натуральної або синтетичної шкіри, можуть прикрашатися стразами, всілякими логотипами, особистими ініціалами або іншими елементами персоналізації.

Що стосується колірного виконання, то тут все залежить від індивідуальних переваг. Так, для дівчат можна підібрати красиві чохли яскравих забарвлень з квітковими принтами і малюнками. Впевнені в собі чоловіки можуть купити більш брутальні захисні аксесуари суворого дизайнерського оформлення.

Де купити чохли на Айфон 12-ї версії?

Замовити стильні та оригінальні захисні аксесуари на брендові iPhone 12 за прийнятними цінами можна в інтернет-магазині Chekhol. У каталозі https://chekhol.com.ua/chehly-dlya-iphone-12-pro-kupit/ представлено безліч моделей чохлів різного типу і стилістичного виконання, серед якого кожна дівчина або чоловік зможе підібрати для себе прийнятний варіант. Вартість бамперів, накладок, книжок та інших чохлів є однією з найбільш прийнятних на українському ринку.