Швейцарские кофемашины Miele – функционал и преимущества

К одной цели можно прийти разными путями. Кофе варят в турке, заваривают в чашке или доверяют процесс технике. Давно себя зарекомендовала кофемашина miele благодаря продуманным функциям и швейцарскому качеству. Она размолет зерна, сварит кофе, взобьет молоко, заварит чай или просто выдаст кипяток. После приготовления машина выполнит промывку, останется вылить воду из поддона.

Особенности моделей Miele

Машины собирают в Швейцарии на заводе Eugster/Frismag. Практически у всех модификаций близкие характеристики:

Стальная кофемолка имеет 5 степеней помола.

Устройство для заварки съемное, его удобно помыть.

Помпа развивает до 15 бар — устройство ответственно за прогон воды через заварку.

Имеются градации по степеням крепости и температуре.

Автоматический капучинатор предусматривает наливание молока сразу в две чашки.

Интересная функция, полезная для любителей потреблять напиток вместе с молоком — отдельная настройка объема пены и молока. Приятный бонус — три степени настройки предсмачивания. Также присутствуют четыре пользовательских профиля. В профиль добавляется множество рецептов. Каждый член семьи имеет возможность под своим именем сохранить профиль, которому соответствуют любимые рецепты кофе.

В памяти машины имеются программы: капучино, эспрессо, лунго, ристретто, латте, молочная пена, горячее молоко. В некоторых моделях присутствует функция «кофейник». Она означает, что машина сварит от трех до пяти порций кофе определенного рецепта. Но предварительно под диспенсер потребуется поставить кофейник или термос.

Кофемашина предоставляет определенную свободу при составлении рецептов. В каждом рецепте настраиваются отдельные компоненты. Например, капучино — это эспрессо и взбитое молоко. Эспрессо и подогретый молочный продукт — латте. А латте макиато —эспрессо, нагретое и взбитое молоко. Несложно варьировать количество компонентов нажатием одной кнопки.

Преимущества кофемашин

Владельцы кофемашин Viele отмечают их удобство, презентабельность, правильную рецептуру напитков. Технические преимущества моделей данного бренда:

Датчик CupSensor – позволяет системе определить высоту чашки, поэтому центральная насадка располагается правильным образом. CupSensor способен поднимать насадку от 4 до 16 см в зависимости от высоты посуды. Это защищает разбрызгивания.

Светодиодная подсветка BrilliantLight – освещает чашку.

Низкий уровень шума.

Мельница конического типа перемалывает кофейные зерна для каждой чашки кофе. Располагается мельница над механизмом заваривания. Работает практически бесшумно.

Создатели кофемашины обеспечили максимальную простоту использования аппарата.

После включения машины нужно заполнить емкость для воды. Устройство прогревается и промывает трубки. Далее зерна засыпают в специальный контейнер вместимостью 300 грамм. Имеется дополнительный контейнер для молотого кофе, который пригодится при приготовлении напитка без кофеина.

В модели 6350 встроена подогреваемая подставка для чашек. Прибор можно запрограммировать, он приготовит напиток к определенному времени. Одна из полезных функций — One Touch For Two. Если нажать два раза на символ на чашки, машина нальет кофе в две чашки. Нажатие на кнопку с изображением кофейного зерна меняет настройки. Здесь меняют температуру заваривания, объем порций и прочие функции.

Техника Miele зарекомендовала себя надежностью, высоким качеством приготовляемых напитков. Классический дизайн выглядит презентабельно и привлекательно. Кофемашины выпускаются в Швейцарии по современным технологиям, что гарантирует длительный срок службы.