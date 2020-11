Як новини про вакцину змінюють світову економіку № 13 (703) 16-23 листопада 2020 року На ринках намітився оптимізм, який штовхає вгору акції компаній, які перебували під тиском з самого початку локдауна. На цьому тижні була анонсована ще одна вакцина від коронавіруса, яка успішно пройшла клінічні випробування. Компанія Moderna заявила, що третя фаза досліджень, в якій взяли участь 30 тис. Осіб, "відповідає статистичним критеріям з ефективністю вакцини в 94,5%". Це вже друга вакцина після анонса спільної розробки Pfizer і BioNTech, яка найближчим часом може вийти на ринки. Така позитивна медична новина підбадьорила світові фінансові ринки, а економіка почала показувати ознаки пожвавлення. Незважаючи на те, що число вакцин, які ось-ось вийдуть на ринок, зростає, для багатьох країн, в тому числі і України, вони будуть залишатися недоступними. Як пише британська газета The Guardian, вакцина від коронавіруса COVID-19 від американської компанії Moderna по ряду причин на перших етапах буде надходити в основному на американський ринок, а небагатьом країнам вона може взагалі виявитися не по кишені. Видання пояснює, що на розробку цієї вакцини адміністрація США виділяла федеральне фінансування. "Вона - дуже дорога. Влітку Moderna націлювалась на $ 37 за одну дозу, що дорожче, ніж у Pfizer ($ 20)", - пише газета. Видання прогнозує, що в разі покупок великих партій Moderna, ймовірно, буде згодна знизити ціну. "Однак в будь-якому випадку це - комерційна компанія, і вона ясно пояснила, що націлена на отримання доходу", - зазначає The Guardian. Експерти констатують, що у вакцини від Moderna є істотні сильні сторони. Наприклад, вона годиться, зокрема, для людей старше 65 років. Побічні ефекти від препарату - нетривалі і несильні. Зокрема, в деяких випадках у учасників випробування після уколу були зафіксовані болі в області руки, а також втома. Вакцину, за словами розробників, можна зберігати місяць при температурі 2-8 ° С. Це вигідно відрізняє її від вакцини компаній Pfizer і BioNTech, яку необхідно зберігати при температурі від -70 до -80 ° С. Таку вакцину непросто транспортувати, а у найбідніших країн просто немає необхідного обладнання. Онлайн-сервіси зазнають збитків, а готелі - ростуть До повної вакцинації населення Землі ще надто далеко, але фондовий ринок уже відреагував на глобальні тенденції. Після презентації першої вакцини акції онлайн-сервісів, таких як Zoom і Netflix, впали. Дешевшають також акції компаній з виробництва медичних рукавичок Top Glove Corp, Riverstone Holdings Ltd, Hartalega Holdings Bhd, Kossan Rubber Industries Bhd і Supermax Corp, американської компанії експрес-доставки FedEx, компанії з кібербезпеки Zscaler і британського онлайн-супермаркету Ocado. Мовляв, раз вакцина вже в дорозі, значить, і до кінця локдауна вже недалеко, а якщо скоро все налагодиться, то навіщо стільки медичних рукавичок і стільки онлайн-послуг? З іншого боку, почалося зростання в тих сегментах, де раніше спостерігалася тотальна депресія. - Фондовий ринок росте, - пояснив аналітик" Альпарі "Максим Пархоменко. - В першу чергу, підтримку отримують готелі, круїзні компанії і авіаперевізники. Ці компанії просіли найбільше і зараз відіграють свої втрати. Також зростають в ціні сировинні компанії на очікуваннях відновлення попиту на нафту. Правда, деякі експерти говорять, що новини про вибори в США можуть зіграти не меншу роль, ніж анонс появи вакцини від ковіда. - Наявність вакцини є сильним сигналом для зростання спекулятивних операцій на фінансовій арені, - пояснив аналітик" Центру біржових технологій "Максим Орищак. - Однак потрібно пам'ятати, що новина про вакцину в інформаційному світі активно конкурує з даними про результати виборів президента США. Ще не закрита історія з виборами в Америці, чекати, що вакцина підтримає попит на нафтогазовий сектор або позитивно позначиться на валютах країн, що розвиваються, не можна. Крім того, як тільки визнають результати голосування і буде закріплений президент на новий термін - може сильно змінитися зовнішня політика по відношенню до Китаю. Відповідно, новини про COVID і потенціал зростання попиту на нафту будуть нівельовані побоюваннями про майбутню співпрацю двох світових лідерів споживання всіх ресурсів. На яку валюту ставити При зміні глобальних трендів багато хто задається питанням: яка валюта зараз краще - долар або євро? - У євро більше потенціалу для зростання, ніж у долара, - пояснює Максим Пархоменко. - Основні світові потоки капіталу будуть припадати на ринки, що розвиваються. Низька прибутковість облігацій США і висока на ринках, що розвиваються будуть залучати гроші в ці економіки. У цьому процесі і долар, і євро будуть втрачати позиції, але долар буде робити це швидше. Згоден з колегою і Максим Орищак з приводу перспектив долара. У свою чергу, він не бачить перспектив сильного євро. - Долар США не буде фаворитом, так як багато політичних ризиків сконцентровано навколо Америки, - каже Орищак. - Євро не може бути лідером попиту, тому що не вирішені питання по Brexit. Значить - немає зараз однозначної переваги для покупки долара або євро. До кінця поточного року орієнтир такий, що долар США в світі покаже додаткове зниження на 2,8-3%, а євро - зростання до рівня 1,22 до долара. Тобто, можна чекати близько 3% додаткового зростання євровалюти. Що буде з сировиною? А ось ціни на нафту продовжать зростання. Штовхати нагору їх будуть очікування відновлення світової економіки. - Ціни на сировину відновляться до рівнів з початку року, - упевнений Максим Пархоменко. - Нас чекає зростання ділової активності в світі, а це збільшить попит на енергію. Структура споживання буде зміщуватися в бік альтернативних джерел енергії. Доки не буде створено більш ємкі системи зберігання енергії, природний газ в процесі генерації енергії буде використовуватися як більш екологічна альтернатива нафти, яка потрібна для балансування системи в моменти пікових навантажень або їх відсутності. Експерти очікують підвищення цін на нафту вище 50 доларів за барель. - За умови падіння долара США в світі, а також в зв'язку з приходом опалювального сезону сміливо можна чекати зростання вартості нафти і газу. Brent, наприклад, з поточного рівня $ 43-44 подорожчає до $ 52, - припускає Максим Орищак. - Якщо прив'язувати динаміку нафти тільки до інформації про COVID, то природне відновлення попиту може прийти не раніше ніж після першого кварталу 2021 року. За цей період ми будемо розуміти, що відбувається в політичному житті світу і наскільки ефективна знайдена вакцина. Чого чекати Україні і простим людям Як кажуть експерти, очікувати занадто швидкого повернення до нормального життя поки не варто. - Вакцинація закінчиться до осені наступного року, - вважає Максим Пархоменко. - Колишнє життя вже буде доступне нам до осені 2021 року. Сама економіка повернеться в колишнє русло ближче до середини 2022 року. Вакцина в Україні потрапить не раніше весни наступного року. До цього періоду нам потрібно якось прожити 4-5 місяців, протягом яких темпи інфікування і кількості смертей будуть продовжувати рости. І навіть коли вакцина потрапить до нас, вона не вирішить проблему. Курс вакцинації більше місяця і сам процес затягнеться в кращому випадку на півроку. В цей час людей потрібно буде лікувати і обмежувати далі. У наших реаліях нам потрібно вводити тотальний локдаун, обрушувати економіку і збивати темпи інфікування. Яким шляхом підуть наші чиновники, поки не ясно. 