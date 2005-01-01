Що таке справжній подвиг?

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Подвиг завжди повинен бути під силу, які дає Господь. Кожному з нас в різні періоди життя Богом даються певні сили, саме в злагоді з отриманим понад і потрібно діяти.

Іноді це смиренне очікування, іншим разом - активні кроки, а часом - виходять за рамки людського розуміння дії. Порівняння свого життя із Божим промислом щодо нас і є подвиг.

Подвиг - це зречення від себе, своєї волі і виконання волі Божої. Тільки Бог знає, куди ми йдемо, які випробування нам під силу, вселяє довіру Спасителю та веде до справжніх подвигів, які необхідні і корисні конкретній душі.

На жаль, часто самовілля видається за подвиг. Людина викине штуку, що виходить за рамки буденного, і тут же з нього роблять героя, а вчинок називають подвигом.

Подвиг - це спалах Божественного світла. Подвиг - це коли Господь освячує Своєю присутністю наше життя.

Навіть деколи здається бездіяльність може бути подвигом. Наприклад, мовчання у відповідь на хамство, грубість, агресію. Нам дається можливість зростати духовно саме завдяки непомітним щоденним подвигам.