У Міносвіти порахували, скільки грошей Україні приносять іноземні студенти

Майже половина з них вибрала медичні спеціальності.

У Міністерстві освіти і науки підрахували, скільки іноземні студенти витрачають в Україні. Станом на 1 січня 2020 року в Україні навчалося понад 80 тисяч іноземних громадян з 158 країн. Майже половина з них вибрали медичні спеціальності. В першу десятку країн за походженням іноземних студентів увійшли Індія, Марокко, Азербайджан, Туркменістан, Нігерія, Туреччина, Китай, Єгипет, Ізраїль і Узбекистан.

За підрахунками державного підприємства "Український державний центр міжнародної освіти" Міністерства освіти і науки, іноземний студент витрачає 6-8 тисяч доларів щорічно. Це не тільки плата за навчання, але і витрати на проживання та відпочинок.

- За даними Центру, за 2019 рік загальна сума витрат на навчання, проживання, страхування, оформлення документів, харчування, транспорт та інші потреби іноземних студентів, які навчаються в Україні, перевищила 570 млн доларів США. Якщо в середньому тривалість навчання становить 5-6 років, то в цілому дохід України від іноземних студентів за цей період становить понад 3 млрд доларів США, - говориться в повідомленні на сайті МОН.

У міністерстві враховували , що середня вартість навчання для іноземних студентів становить 4,3 тисячі доларів на рік.

Найпопулярніші у іноземних студентів ВНЗ в Україні:

Харківський національний медичний університет;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Одеський національний медичний університет;

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця;

Запорізький державний медичний університет;

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова;

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;

Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України;

Буковинський державний медичний університет;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

У 2020 році через пандемію коронавіруса МОН продовжив терміни зарахування іноземних студентів до 15 грудня.