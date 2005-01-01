Як правильно поводитися з інтернет-тролем?

Швидше за все, кожен з нас хоча б раз у житті стикався з інтернет-явищем. Майже у всіх обговореннях «гарячих тем» (політика, локальні війни, пандемія, помилки і прорахунки знаменитостей і чиновників) можна побачити коментарі людей, які нібито спеціально провокують інших, переходячи на особистості, зачіпаючи за живе, а часом і просто відверто ображаючи. Адже в цих темах так багато «чіпляючого», особистісно-значущого ... Кожен з нас комусь симпатизує, переживає про майбутнє своєї країни (міста), боїться захворіти ...

Зверніть увагу, що під інтернет-статтями з нейтральним змістом (сухі наукові дані, математичні викладки, прогноз погоди) коментарі часто відсутні взагалі.

Хтось може проігнорувати поведінку троля, але більшість людей в процесі онлайн-спілкування все ж вплутується в довгі дискусії, які потім залишають неприємний осад, буквально випиваючи енергію і приводячи до марної трати часу.

За якими ознаками можна обчислити «троля»:

він ніколи не напише нічого по суті, швидше відразу ж почне ображати учасників бесіди;

активно демонструє всім свою перевагу; якщо і висловлює свою думку, то завжди протилежне більшості (як правило, це думка не є справжньою точкою зору троля, своєї політичної позиції у нього немає);

коментарі сиплються, наче з рогу достатку, причому троль намагається відповісти якомога більшій кількості людей - і неодмінно в негативному ключі;

принижує співрозмовника, вдаючись до образливих фраз, швидко «переходить на особистості».

Під час спілкування в Інтернеті досить легко виявляти жорстокість і агресію - набагато простіше, ніж в реальному житті. Спрацьовує online disinhibition effect - ефект розторможування в мережі. Його зумовлюють відчуття анонімності. Простий обиватель не зможе обчислити того, хто на нього напав в Мережі. Для цього потрібно залучати спецслужби. І ображаючий думає, що йому нічого не загрожує, він абсолютно анонімний, ніхто і ніколи не дізнається, хто він насправді, і його «брудна справа» залишиться безкарною. Зазвичай тролі атакують з фейкових сторінок. Без ефекту анонімності більшість з них не здатні написати те, що пишуть інкогніто. Ефект «невидимки». Під час живого діалогу відразу стає зрозумілим, наскільки компетентна, розумна і ерудована людина, завжди видно її рівень.

У Мережі ж практично кожен може навчитися здаватися освіченим, адже можна швидко знайти потрібну інформацію в Інтернеті. Відсутність понять соціального статусу та авторитету. Троль може написати гидоти любому - політику, артисту естради, знаменитості. За допомогою цькування відомих людей тролі самостверджуються. Це «махрові» провокатори. Їх завдання - спровокувати на емоції, отримати відповідь хайп, піднятися над головами своїх «колег», показуючи, як вони нереально «круті».

Існують «фабрики тролів» - організації, які можуть атакувати, дискредитувати будь-яку людину. Нерідко вони навмисно зав'язують штучні баталії, ділячись на прихильників і противників жертви. Це ціле дійство, спрямоване на приниження, провокацію, моральне знищення конкретної людини.

Пам'ятайте! Проблема не у того, кого переслідують. Проблема - у троля.

Інтернет-агресор - як правило, дефектний, людина що страждає, яка заподіює біль іншим, на час позбавляючись від своєї власної. Іноді такі люди самі приходять до психолога, скаржачись на нестерпність буття. Кого ми бачимо перед собою? Юнака чи дівчину «сірої», непоказної зовнішності, часто з вадами розвитку (неправильний прикус, заїкання, стигми дізембріогенеза). У більшості тролів низька самооцінка. Людина, не маючи якихось реальних досягнень в житті, йде в мережу, щоб зарядитись, до кого-то чіплятися, мудрувати. Вона не може критикувати в обличчя, вона «смілива» тільки у віртуальному спілкуванні. Тролі - істоти досить боязкі. Якщо з них зняти маску анонімності, 95-99% цих людей будуть являти собою жалюгідне видовище.

Як зберегти гідність при зіткненні з тролем:

звести все до жарту. Якщо «троль» написав на вашу адресу щось неприємне - дайте відповідь жартом і більше не реагуйте на його коментарі. Ігнорувати. Це найправильніша відповідна реакція на будь-який вид троллінгу. Людина, що приходить в бесіду, щоб внести розлад і отримати від цього гострі відчуття, ніколи не залишиться в співтоваристві, де його ігнорують;

не залишайте співтовариство або сайт через появу троля. Таким чином, ви тільки підстьобнете таку людину продовжити займатися своєю непристойною справою;

викличте інших учасників обговорення перестати відповідати на його повідомлення, і швидше за все, через якийсь час троль буде шукати інші спільноти, з більш вразливою публікою.

Бережіть себе, свій особистісний простір, свій час, свої емоції.