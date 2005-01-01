Чорна п'ятниця-2020: як нас дурять

На що звернути увагу напередодні головного дня розпродажів, щоб не потрапити в пастки, розставлені продавцями.

Свято споживання, яке народилося в США, досить міцно прижилося в Україні. Пандемія, звичайно, вносить свої корективи, продавці і покупці активніше йдуть в онлайн, але, по всій видимості, коронавірус великою перешкодою розпродажів все ж не стане.

Про те, що вони вже повністю готові до "чорної п'ятниці", оголосили більшість вітчизняних магазинів, в тому числі і продуктових. Так що тепер зі знижками можна купити не тільки пральну машину і праска, але навіть пиво і пакет чіпсів.

Втім, досвідчені покупці радять бути напоготові, оскільки деякі недобросовісні продавці вводять в оману, а то й відверто обманюють довірливих споживачів. В результаті у нас "чорна п'ятниця" начебто є, але якась неправильна. Вітрини "кричать" про знижки, а знижок немає, і навіть більше того: замість привабливих цін покупці отримують обман і фальсифікацію.

1. Псевдоскидки

Завищити ціну, щоб потім її "обвалити" - улюблений виверт магазинів під час будь-яких розпродажів. Але напередодні "чорної п'ятниці" він використовується особливо часто, оскільки продавці змагаються між собою розмірами знижок.

Практика показує, що далеко не за кожною знижкою в 70% криється знижка навіть в 25%. Не виключено, що тиждень тому продавець задер ціну вдвічі, так що, спокусившись на такі "70%", покупець ризикує придбати річ дорожче, ніж він міг би купити її в жовтні.

Ще неприємніше, коли продавець навіть не заморочується з тим, щоб спочатку піднімати ціни, а потім їх опускати. Для цього поруч з етикеткою просто пишуть нібито колишню вартість товару. Наприклад, товар як коштував 100 грн, так і в "чорну п'ятницю" коштує 100 грн, але продавець стверджує, що раніше він коштував 200 грн.

Рада тут може бути одна - заздалегідь вирішити, що ви плануєте купувати, і відслідковувати ціни. Якщо мова йде не про ексклюзивні речі, а, наприклад, про побутову техніку і електроніку, обов'язковим кроком буде порівняти ціни в декількох магазинах.

2. Неіснуючі ціни

Не секрет, що українці не надто багаті, і тому основним аргументом при виборі товару для багатьох є ціна. Продавці про це чудово обізнані, і багато виставляють на сайтах неіснуючі товари за низькими цінами. Здавалося б, як це може працювати? Та дуже просто.

Наприклад, людина шукає праску без всяких додаткових функцій - аби гладив. І бачить, що у одного з продавців є праски по 250 грн, в той час в інших торгових точках ціни стартують з 320. Він приїжджає до продавця з мінімальною ціною і дізнається, що праски по 250 грн. закінчилися, але є набагато краща, якісніша і довговічніша, всього на 100 грн дорожче. У більшості випадків покупці погоджуються з пропозицією: все навколо в ажіотажі від настання "чорної п'ятниці", гроші є, на покупку налаштувався - не повертатися ж з порожніми руками?

У підсумку виходить, що недобросовісний продавець спочатку привернув покупця неіснуючим товаром з низькою ціною, а потім продав йому товар, який є в інших мережах, причому, швидше за все, у конкурентів і ціна буде нижче.

3. "Навантаження" за півціни

Ще один "розпродажний" виверт маркетологів - продавати товар "з навантаженням". Найчастіше це стосується косметики, парфумерії, побутової хімії і т.д. Наприклад, замість реальних знижок покупцеві пропонують купити "в навантаження" крем за півціни, у якого через пару місяців закінчиться термін придатності. І тут є дивовижний парадокс: покупець із задоволенням погоджується взяти товар за півціни, який, за великим рахунком, йому і даром не потрібний.

4. Тільки старі моделі

Практика показує, що українська "чорна п'ятниця" кардинально відрізняється від американської. Якщо американські магазини виставляють з величезними знижками весь асортимент, то їхні українські колеги в ніч перед днем "Ч" змінюють не тільки цінники, а й самі товари, ховаючи від пильного купівельного ока все найкраще, нове і ходове. А ось після цього вже можна оголосити про те, що знижки поширюються на "всі товари".

В цей головний "день шопоголіка" вітчизняні продавці успішно збувають старі моделі і залежалі товари, які в звичайні дні ніхто не брав. У плутанині, коли всі хапають все підряд, навіть неліквід йде на ура.

Тим часом в подібних ситуаціях буде незайвим включити здоровий глузд. Наприклад, якщо ви побачили гаджет зі знижкою 80%, не виключено, що з ним щось не так. Якщо бренд відомий, то, ймовірно, є дефект, і було б непогано про нього дізнатися до покупки. Якщо виробник невідомий, то, швидше за все, його просто ніхто не купує, бо він не коштує цих грошей.

5. Помилковий дефіцит товару

Багато інтернет-магазинів в період розпродажів або включають таймери зворотного відліку (мовляв, купити товар за цією ціною треба встигнути за 17 годин 30 хвилин 42 секунди), або повідомляють про обмежену кількість товару. "Товар на складі закінчується", - довірливо повідомляє сайт навіть в тому випадку, якщо на складі від цього товару яблуку ніде впасти. Маркетологам прекрасно відомо, що страх перед упущеною вигодою творить чудеса і легко перемагає доводи розуму.

У звичайному магазині в таких хитрощах немає особливої необхідності, оскільки тут на благо продавців працюють самі розпалені покупці. Натовп в магазині створює відчуття, що діяти потрібно швидко, поки все не розібрали. А замість таймера зворотного відліку - час роботи магазину: п'ятниця-то закінчується!

Але навіть з огляду на вищесказане, було б неправильно робити висновок про те, що найбільш виграшна стратегія в "чорну п'ятницю" - це просто ігнорувати її. Так, продавці діють по-різному, хтось грає чесно, а хтось - ні. Але уважним і наполегливим покупцям обов'язково посміхнеться удача, і вони зможуть зробити дійсно потрібні і вигідні покупки.