Как выбрать звукосниматель для гитары - основные типы и особенности

Звукосниматель – особое устройство, которое из звуковых волн создает электрические. Он работает от электричества и в состоянии повысить уровень громкости в одно касание. Звукосниматель для гитары представлен двумя видами: пьезоэлектрический и электромагнитный.

Принцип работы звукоснимателя

Когда струна совершает колебание, она вибрирует в электромагнитном поле, которое создается магнитным датчиком. Одновременно с этим в датчике проступает электричество с определенной частотой. Далее ток передается на усилитель через кабель либо радиосистему.

Датчики способны менять окраску звука. Поэтому, поставив или заменив звукосниматель, можно кардинально изменить исходящий звук инструмента. Пьезоэлектрические используются для акустических гитар, электромагнитные – для электрических.

Пьезоэлектрические звукосниматели

У этих устройств относительно простой процесс преобразования звука. Интересно, что они работают со всеми струнами, даже нейлоновыми. Подразделяются на 2 вида:

Снимают колебания струн (стержень помещается под порожек);

Снимают колебания деки («площади» разного размера крепятся к корпусу).

В этих звукоснимателях важно не только качество самого материала, из которого они изготовлены, но и насколько правильно они установлены.

Электромагнитные звукосниматели

Фактически это магнит с катушкой индуктивности. На катушку намотана медная проволока, через которую ток передается в усилитель через кабель либо радиосистему. Но магниты разные, поэтому звук зависит от того, к какому из 3 типов принадлежит магнит:

Alnico 2;

Alnico 5;

Alnico 8;

Ceramic.

Эти магниты состоят из сплава алюминия, никеля и кобальта.

Alnico 2

Слабейший магнит. При его использовании звук получается близкий к естественному. Теплый звук небольшой мощности образуется средними и низкими частотами. Этот магнит используют преимущественно в блюзе, джазе, поп и рок музыке, то есть не перегруженных стилях.

Alnico 5

Здесь сплав будет помощнее. Звук на выходе получается более округлым и ярче выраженным. Эти магниты популярнее двух других типов, поэтому на рынке они представлены в большом ассортименте. Используются в большинстве музыкальных направлений – от джаза до металла.

Alnico 8

Очень мощный магнит. Громкий звук на выходе получается из-за того, что он сильно притягивает струну. Преимущество высоких частот позволяет его использовать для исполнения тяжелой музыки у бас-гитар.

Ceramic

Металлокерамический магнит самый сильный, поэтому на колебание звука влияет по максимуму. В основном выдает средние и высокие частоты, звук толстый и мясистый. Применяется в тяжелых стилях – death-metal, thrash и другие подобные направления.

Строение звукоснимателей

Конструкция звукоснимателей делит их на 2 вида:

Синглы;

Хамбакеры.

У синглов (Single Coil) присутствует одна катушка. Очень чистый и мягкий звук, используемый чаще в блюзе или джазе. Но имеет недостаток – очень фонит.

Хамбакеры были разработаны для усовершенствования синглов – с двумя катушками, которые намотаны в разные стороны. Из-за этого фон значительно уменьшается. По звуку гораздо крупнее, более могучий, даже агрессивный. Очень подходят для выдачи distortion и overdrive.

Разновидности звукоснимателей

Устройства представлены в двух модификациях:

Активные;

Пассивные.

В последней группе звукоснимателей звук не преобразуется и выдается сырым. При его использовании высокие частоты искажаются, если регулировать звук или тональность. Усилить звук при таком звукоснимателе можно только с увеличением числа витков на катушке. Чем их больше – тем сильнее выражены (для уха слышны) средние частоты.

У активных звукоснимателей магниты гораздо мощнее, но витков меньше, чем у пассивных. Поэтому здесь преобладают низкие и высокие частоты. Его недостаток – слабый сигнал даже с хорошим усилителем. Чтобы повысить уровень сигнала, применяют минипредусилители.