Наступні п'ять років нас чекає світова інфляція

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів, чому найближчі п'ять років світову економіку очікує інфляція і чому Україна перебуває в тренді на світових ринках, але не користується своїми можливостями.

Про це бізнесмен Олег Бахматюк розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Він повідомив, що в світову економіку було емісовано 40 трильйонів доларів з початку пандемії, прямими і непрямими інструментами: "Прямі інструменти - це такі, як 3 трильйони перші в Штатах, потім ще 2 трильйони. В Європейському Союзі - 1 трильйон на викуп облігацій, 1 трильйон підтримки, 800 млрд - на довгострокове кредитування. Але що парадоксально? Ці 40 трильйонів залили в країни, які займають 45 відсотків світової економіки. тобто вони фактично подвоїли своє ВВП ".

Він вважає, що в цих умовах найближчі 5 років нас чекає світова інфляція: "Те, що вчора коштувало долар, буде коштувати три. Перш за все це буде стосуватися сировинних речей. Тому що нерухомість не подорожчає, тому що вона звузилася в сегменті, тому що всі обслуговуючі інфраструктурні речі: перельоти глобальні, готелі, ресторани - вони будуть падати, потім будуть відновлюватися. Зрозуміло, що в тренді 10-ти років можна вкладати, але зараз буде сировина ".

Бахматюк говорить, що це також і відкриває можливості для України, яка є експортером сировини - як продукції сільського господарства, так і металургії: "Україна зараз в тренді. А вона себе не продає. Вона затискається. Живемо з якихось правил. У нас гуру з'являються, які знищують все українське і розповідають, що ми повинні жити за правилами якогось економічного підходу, який був 10 років тому, коли був доступ до ресурсів, коли була зовсім інша економіка ".

Олег Бахматюк - власник одного з найбільших українських агропромислових холдингів, Групи компаній "Укрлендфармінг". Агрохолдинг займається вирощуванням зернових, олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом м'яса і молока. Також агрохолдинг володіє найбільшою сучасної елеваторною мережею. Підприємства "Укрлендфармінг" присутні в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України та за станом на 2019 були одними з найбільших платників податків в Україні.