В Україні з'явився мільйон монет на честь прикордонників

Сувенірна монета номіналом 10 гривень вийшла в обіг.

Нацбанк України випустив в обіг 10-гривневу монету "Державна прикордонна служба України". Про це 19 листопада повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук прес-служба ДПСУ.

- Монета присвячена Державній прикордонній службі, як правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглу зону та виключної (морської) економічної зони, - наголошується в повідомленні.

Монета розроблена з ініціативи керівництва ДПСУ та ветеранських організацій прикордонного відомства.

Монета "Державна прикордонна служба України" номіналом 10 гривень виходить тиражем 1 млн штук. Зроблена вона з сплаву на основі цинку.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, під яким напис "Україна"; в центрі - емблема Державної прикордонної служби України; унизу написи - 10 гривень 2020; стилізовані гілки: лаврова (праворуч), калинова (зліва). Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщений внизу зліва.

На реверсі монети вгорі написи - Державна прикордонна служба України, під якими - обрис карти України, внизу - символічний прикордонний стовп, праворуч і ліворуч - композиції, що символізують діяльність ДПСУ в повітрі, на суші і на морі

У жовтні в Україні з'явилася сувенірна монета з назвою "Передова". Вона присвячена воїнам, борцям на Донбасі, і медикам, які борються з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь року Щура. Крім того, в Україні випустили сувенірну срібну купюру вартістю 1000 гривень у вигляді злитка.