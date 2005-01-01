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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Рада прийняла закон про реорганізацію громад і районів: що змінюється
За допомогою цього законопроекту трансформація місцевої влади зможе "наздогнати" прийняту раніше адмінреформу.
Верховна Рада України на засіданні 17 листопада прийняла у другому читанні законопроект, який погоджує діяльність місцевих рад у зв'язку з ліквідацією та створенням нових районів. За це рішення проголосував 301 депутат.
Законопроект №3651-д передбачає врегулювання таких питань:
Відповідно до адміністративної реформи, за яку 17 липня 2020 року проголосувала Верховна Рада України, в країні ліквідовані існуючі 490 районів і утворені 136 нових районів. Однак ряд питань про реорганізацію органів влади не було врегульоване. Без прийняття законопроекту №3651-д органи місцевого самоврядування в новостворених громадах і районах не змогли б повноцінно функціонувати. Неможливо було б і створити нові РДА.
Де і скільки районів?
В Автономній республіці Крим районів тепер 10, Вінницькій області - 6, Волинській - 4, Дніпропетровській - 7, Донецькій - 8, Житомирській - 4, Запорізькій - 5, Закарпатській - 6, Івано-Франківській - 6, Київській - 7, Кіровоградській - 4 , Луганській - 8, Львівській - 7, Миколаївській - 4, Одеській - 7, Полтавській - 4, Рівненській - 4, Сумській - 5, Тернопільській - 3, Харківській - 7, Херсонській - 5, Хмельницькій - 3, Черкаській - 4, Чернівецькій - 4, Чернігівській - 5.
Межі районів встановлюються по зовнішньому кордоні територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району, а вибори депутатів районних рад в ліквідованих районах не проводяться.
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