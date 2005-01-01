Рада прийняла закон про реорганізацію громад і районів: що змінюється

За допомогою цього законопроекту трансформація місцевої влади зможе "наздогнати" прийняту раніше адмінреформу.

Верховна Рада України на засіданні 17 листопада прийняла у другому читанні законопроект, який погоджує діяльність місцевих рад у зв'язку з ліквідацією та створенням нових районів. За це рішення проголосував 301 депутат.

Законопроект №3651-д передбачає врегулювання таких питань:

закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальний устрій України;

реорганізації сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, районних рад як юридичних осіб публічного права, в зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальний устрій України;

правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад, території яких були включені до територій територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України;

правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків районних рад, які представляли загальні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;

освіту і реорганізації районних державних адміністрацій, в зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальний устрій України;

особливостей державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій як юридичних осіб публічного права, в зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальний устрій України.

Відповідно до адміністративної реформи, за яку 17 липня 2020 року проголосувала Верховна Рада України, в країні ліквідовані існуючі 490 районів і утворені 136 нових районів. Однак ряд питань про реорганізацію органів влади не було врегульоване. Без прийняття законопроекту №3651-д органи місцевого самоврядування в новостворених громадах і районах не змогли б повноцінно функціонувати. Неможливо було б і створити нові РДА.

Де і скільки районів?

В Автономній республіці Крим районів тепер 10, Вінницькій області - 6, Волинській - 4, Дніпропетровській - 7, Донецькій - 8, Житомирській - 4, Запорізькій - 5, Закарпатській - 6, Івано-Франківській - 6, Київській - 7, Кіровоградській - 4 , Луганській - 8, Львівській - 7, Миколаївській - 4, Одеській - 7, Полтавській - 4, Рівненській - 4, Сумській - 5, Тернопільській - 3, Харківській - 7, Херсонській - 5, Хмельницькій - 3, Черкаській - 4, Чернівецькій - 4, Чернігівській - 5.

Межі районів встановлюються по зовнішньому кордоні територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району, а вибори депутатів районних рад в ліквідованих районах не проводяться.