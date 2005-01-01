Як правильно звільнитися: 5 нескладних правил

Хоч би яка була причина звільнення, важливо "розлучитися друзями": світ тісний, і кар'єрні шляхи з цим роботодавцем цілком можуть перетнутися в майбутньому.

1. Залишитися в хороших відносинах з компанією

Найважливіше при звільненні - не зіпсувати відносини з компанією, пише кадровий портал. Ніколи не знаєш, куди виведе кар'єрна дорога, тому варто залишитися в хороших відносинах з керівником, колегами і партнерами. Навіть якщо звільнення пов'язане з конфліктною ситуацією, слід заспокоїтися і утриматися від того, щоб наостанок голосно грюкнути дверима.

2. Передати справи

Деякі вважають, що забравши при звільненні всі контакти партнерів і створивши наступнику незручностей по максимуму, вони зможуть довести, наскільки були незамінні. Експерти порталу попереджають: це неприпустимо. Ідеально до моменту звільнення закінчити свої справи по максимуму, а решту передати наступникові, повідомивши йому нюанси роботи, якщо такі є

3. Створити подушку безпеки

Потрібно бути готовим на деякий час залишитися без звичного доходу. Економісти вважають, що в ідеалі сума заощаджень повинна бути не менше тримісячних, а краще - піврічних витрат. Це дозволить знайти дійсно те, що потрібно, не погоджуючись на першу-ліпшу пропозицію.

4. Відновити резюме

Для того, щоб взятися за пошуки нової роботи, не відкладаючи справу в довгий ящик, потрібно оновлене резюме. Основні цілі резюме - звернути увагу на себе при першому заочному знайомстві, скласти гарне враження і спонукати роботодавця запросити вас на особисту зустріч. А головний принцип підготовки резюме - підкреслити всі позитивні сторони і зробити максимально непомітними слабкі.

5. Сформулювати мету

Фахівці попереджають: важливо не просто звільнитися від старої роботи і як можна швидше перейти на нову, а сприймати події у своєму житті як цінний досвід. Проаналізуйте плюси і мінуси на попередній роботі, виділіть, чому вдалося навчитися, а чого хотілося б уникнути. Залишається сформувати цілі й рухатися до їх досягнення.