Як спілкуватися з людьми похилого віку родичами?

Старість не може бути щастям. Старість може бути лише спокоєм або бідою. В. Сухомлинський

Спілкування з нашими рідними людьми похилого віку може бути дуже драматичним і викликати при кожній зустрічі бурю почуттів. Це і зрозуміло - «конфлікт поколінь». Однак кожен з нас знає, що всі суперечки з ними закінчуються, як правило, образами (і нашими, і їх), гіпертонічними кризами, скупими старечими слізьми. Заради чого?

Є кілька простих правил, які допоможуть вам спокійніше ставитися до їх капризів, причіпок і скарг, а також нерозуміння нашого теперішнього способу життя.

Правило перше

Не потрібно намагатися «перевиховувати» літніх родичів. Якщо себесамого, 20-30-річного перевиховати важко, то що говорити про людину на сьомому-восьмому десятку років? Перестаньте зображати Сухомлинського і Макаренка разом узятих. Поважайте їхню думку. Та й розуміння старечих змін психіки пом'якшить вашу категоричність. Не варто намагатися «покращувати» своїх старих. У кращому випадку, якщо у вашого родича «м'який» і податливий характер, він погодиться, але це домовленість миттєва і ніякої зміни в дійсності не відбудеться. У гіршому випадку ви сильно скривдите близьку людину. Прийміть реальність і не випробовуйте ілюзій: іншими ваші старі вже не стануть.

Правило друге

Не залучайте в стосунки свого «внутрішню дитину». Прийшов час взаємодіяти з вашими батьками з позиції дорослої людини. Залучаючи свою дитячу частину в відносини, ви ризикуєте перенавантажувати старого, змусити страждати, сильніше відчувати свою немічність. Покладаючи на батька, якого залишають сили, очікування, ви самі створюєте грунт для болю. Тепер ви - його опора, а не навпаки. Відкиньте егоїзм, перестаньте скиглити і просити його про допомогу.

Правило третє

Проявляйте милосердя і безкорисливу любов. Якщо на незаслужений докір або образу старого ви відповісте словесним ударом (уколом, докором і ін.), ви затієте війну. Ні до чого хорошого це не призведе: і у вас, і у старої людини надовго збережеться поганий осад. Залишайтеся господарем становища, не піддавайтеся миттєвому гніву. Воюють з ворогами. Перед вами ваші близькі та рідні люди. Ніхто не знає, скільки місяців, тижнів або навіть днів їм залишилося перебувати на цій Землі (адже в старості буває так, що вмирають раптово).

Правило четверте

Що сталося, те сталося; що сказано, то сказано. Не потрібно постійно повертатися до «вчора». Чи не згадуйте про те, як 3 дні тому ваша 70-річна мама, ніяково повернувшись, розбила вазу або розлила чай. Навчіться бути зі старим в поточному моменті. Не варто з'ясовувати, що було, а тим більше «хто винен».

Правило п'яте

Не порівнюйте. У когось батьки і в 80 років подорожують без супроводжуючих, катаються з гір на лижах і виглядають років на 20 молодше. А у вас - по-іншому. Ваша мама, бабуся, тітка або батько хворіють і часто плачуть від усвідомлення власної немічності. Не потрібно при них проводити порівнянь з більш збереженими старими. Повірте, це дуже боляче.

Правило шосте

Не провокуйте. Ви знаєте, з чого все починається. Знаєте слабкі місця своїх людей похилого віку. Обходьте ці «місця» десятою дорогою. І ніколи про них не забувайте, взаємодіючи зі старим. Якщо ваш старий боїться стаціонару лікарні (а це зустрічається дуже часто!), то не потрібно при ньому згадувати, що вночі сусіда-пенсіонера відвезла «швидка».

Правило сьоме

Частіше згадуйте щасливі моменти, цікаві епізоди життя. Доставте радість старій людині. Переглядайте разом фотоальбоми. Хваліть маму за красиві сукні, а батька - за молодецький вигляд. І це не буде лицемірством - всі вони колись виглядали добре і були сповнені сил. Бережіть своїх рідних - найближчих людей на Землі, які дали вам життя, вигодувала вас і пройшли разом з вами важкі роки вашого дорослішання.