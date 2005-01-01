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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Мінціфри скасував довідку про склад сім'ї
Правда, при оформленні тільки деяких послуг.
Для отримання ряду державних послуг українцям більше не знадобиться довідка про склад сім'ї. Як повідомили в прес-службі Мінцифри, її скасували, щоб зменшити "адміністративне навантаження і спростити отримання державних послуг для громадян".
- Ми продовжуємо ліквідувати всі безглузді довідки, які сьогодні вимагають від людей заради бюрократичної галочки. Уряд скасував таку довідку для отримання шести послуг, що вимагають надання такої довідки. На черзі - спрощення ще 20 послуг, - заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
За його словами, довідка про склад сім'ї відтепер не потрібна:
У жовтні уряд затвердив Стратегію цифровий трансформації соціальної сфери. На думку прем'єра, для людей це буде означати спрощення процедур отримання соціальної допомоги та прозорість виплат.
До цього Володимир Зеленський анонсував початок епохи paperless в Україні. На практиці, як пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров, це означає, що з 1 вересня 2021 року органам влади заборонять вимагати в українців паперові довідки.
Правда, при оформленні тільки деяких послуг.
Для отримання ряду державних послуг українцям більше не знадобиться довідка про склад сім'ї. Як повідомили в прес-службі Мінцифри, її скасували, щоб зменшити "адміністративне навантаження і спростити отримання державних послуг для громадян".
- Ми продовжуємо ліквідувати всі безглузді довідки, які сьогодні вимагають від людей заради бюрократичної галочки. Уряд скасував таку довідку для отримання шести послуг, що вимагають надання такої довідки. На черзі - спрощення ще 20 послуг, - заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.
За його словами, довідка про склад сім'ї відтепер не потрібна:
У жовтні уряд затвердив Стратегію цифровий трансформації соціальної сфери. На думку прем'єра, для людей це буде означати спрощення процедур отримання соціальної допомоги та прозорість виплат.
До цього Володимир Зеленський анонсував початок епохи paperless в Україні. На практиці, як пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров, це означає, що з 1 вересня 2021 року органам влади заборонять вимагати в українців паперові довідки.
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