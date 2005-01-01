Мінціфри скасував довідку про склад сім'ї

Правда, при оформленні тільки деяких послуг.

Для отримання ряду державних послуг українцям більше не знадобиться довідка про склад сім'ї. Як повідомили в прес-службі Мінцифри, її скасували, щоб зменшити "адміністративне навантаження і спростити отримання державних послуг для громадян".

- Ми продовжуємо ліквідувати всі безглузді довідки, які сьогодні вимагають від людей заради бюрократичної галочки. Уряд скасував таку довідку для отримання шести послуг, що вимагають надання такої довідки. На черзі - спрощення ще 20 послуг, - заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

За його словами, довідка про склад сім'ї відтепер не потрібна:

при призначенні грошової допомоги в разі загибелі або смерті, інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців;

під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов'язаних з доглядом за ветеранами війни;

при оформленні виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення з органів Держспецзв'язку;

при виплаті грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренди) житла;

під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України;

при подачі документів військовослужбовцями, які претендують на отримання житлових приміщень або грошової компенсації за утримання ними житлового приміщення.

У жовтні уряд затвердив Стратегію цифровий трансформації соціальної сфери. На думку прем'єра, для людей це буде означати спрощення процедур отримання соціальної допомоги та прозорість виплат.

До цього Володимир Зеленський анонсував початок епохи paperless в Україні. На практиці, як пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров, це означає, що з 1 вересня 2021 року органам влади заборонять вимагати в українців паперові довідки.

Правда, при оформленні тільки деяких послуг.

Для отримання ряду державних послуг українцям більше не знадобиться довідка про склад сім'ї. Як повідомили в прес-службі Мінцифри, її скасували, щоб зменшити "адміністративне навантаження і спростити отримання державних послуг для громадян".

- Ми продовжуємо ліквідувати всі безглузді довідки, які сьогодні вимагають від людей заради бюрократичної галочки. Уряд скасував таку довідку для отримання шести послуг, що вимагають надання такої довідки. На черзі - спрощення ще 20 послуг, - заявив міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

За його словами, довідка про склад сім'ї відтепер не потрібна:

при призначенні грошової допомоги в разі загибелі або смерті, інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців;

під час процедури оформлення відшкодування витрат, пов'язаних з доглядом за ветеранами війни;

при оформленні виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення або інвалідності працівника або його звільнення з органів Держспецзв'язку;

при виплаті грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренди) житла;

під час процедури продовження строку перебування та продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України;

при подачі документів військовослужбовцями, які претендують на отримання житлових приміщень або грошової компенсації за утримання ними житлового приміщення.

У жовтні уряд затвердив Стратегію цифровий трансформації соціальної сфери. На думку прем'єра, для людей це буде означати спрощення процедур отримання соціальної допомоги та прозорість виплат.

До цього Володимир Зеленський анонсував початок епохи paperless в Україні. На практиці, як пояснив глава Мінцифри Михайло Федоров, це означає, що з 1 вересня 2021 року органам влади заборонять вимагати в українців паперові довідки.