Дзержинський боявся жінок і вважав їх любов звірячим почуттям

В юності Дзержинський був дуже симпатичним. Дівчата в жіночій гімназії клали записочки Феліксу ... в калоші. Коли той приходив на заняття в чоловічу гімназію і знімав калоші, юнак діставав любовні послання. Так він осягав основи конспірації. Але одного разу все розкрилося, був великий скандал.

Бродяга і Маргарита

Перша справжня любов початківця революціонера трапилася в першому його засланні. У вятському містечку Нолинськ. Феліксу 21. Маргариті Ніколаєвій - 25. Дочка священика вчилася в Петербурзі на знаменитих Бестужівських жіночих курсах. За участь у студентських заворушеннях її заслали в Нолинськ.

Вони стали жити разом. "Мені хочеться з нею говорити, бачити її серйозні, добрі очі, сперечатися, -

писав Фелікс в щоденнику. - Якщо вона вдома, мені важко читати, зосередитися, все думається про неї ... Як шкода, що вона не чоловік. Ми могли б бути тоді друзями ... Жінок же я, право, боюся. Боюся, що дружба з жінкою неодмінно повинна перейти в більш звіряче почуття. Я цього допускати не смію. Адже тоді всі мої плани, все життя повинно буде дуже і дуже звузитися. Я тоді зроблюся невільником цього почуття і всіх його наслідків ".

Щастя закоханих тривало недовго. Гарячий Фелікс викинув з дому поліцейського, який перевіряв дотримання режиму. Його заслали за півтисячі верст на північ , в село Кайгородське.. Звідти він майже щодня відправляв нареченій листи.

"Здається, що хоча ми так мало жили з тобою, проте кинути все, порвати ні Ви, ні я не зможемо. Ви колись говорили, що боїтеся з мого боку тільки захоплення -немає, цього бути не може. В такому випадку я б з Вами порвав. Я звичайно при першому знайомстві з жінками боявся, при більш недалекому був грубим і втрачав будь-яку повагу. Тепер же сталося інакше ".

"Ти бачиш в мені фанатика, а тим часом я просто жалюгідний хлопчик". Так-так, так писав ї майбутній Залізний Фелікс, чиє ім'я наводило жах на мільйони людей.

Маргарита домоглася побачення з нареченим, приїхала до нього за п'ятсот верст. Разом вони провели майже тиждень. Це було останнє побачення. Через півроку Дзержинський втік із заслання. У Варшаві його заарештували. Маргарита відправила лист, що як і раніше любить свого Фелікса.

Відповідь її приголомшила

"Я за цей час, що минув після останньої нашої зустрічі, рішуче змінився ... живу тепер особистим життям, яким як ніколи задоволений. Я - бродяга, а з волоцюгою подружитися - біду нажити . Прошу Вас, не пишіть зовсім до мене, це було б занадто неприємно і для Вас, і для мене ...

Ф. Дзержинський ".

Цей лист змінило життя Ніколаєвої. Вона відійшла від революційних справ. Викладала в школі літературу. Працювала екскурсоводом в Пятигорському музеї Лермонтова. Любов з Дзержинським приховувала все життя. Померла Маргарита Федорівна в 1957-му.

Їй було 84. Після її смерті виявили шкатулку з любовними листами самого Дзержинського. Понад сто сторінок! Їх тут же забрали в Центральний партійний архів і засекретили. Надто вже збігався образ автора з Залізним Феліксом.

Ну а "особисте життя", про яке Фелікс повідомив колишній коханій, мало конкретне ім'я - Юлія Гольдман. Її старший брат Борис колись і втягнув у революційні справи приятеля-гімназиста, який мріяв про кар'єру ксьондза. Дзержинський збирався одружитися з Юлею. Але вона померла у нього на руках. Від сухот. Полум'яний революціонер довго приходив до тями. До життя його повернула сестра іншого товариша по партії Сабіна Файнштейн. Зберігся її лист до в'язниці: "Дорогий мій Фелікс, сподіваюся на зустріч. Розумію, що любовні страждання, хвороба, нездужання і навіть смерть незначні в морі людських переживань. Але ти мені потрібен. Не забувай мене".

Але і цей роман тривав недовго.

У 1905 році на конспіративній квартирі Дзержинський зустрівся з Чарною. Партійна кличка Софії Мушкат, дочки багатого варшавського бухгалтера. Знайомство не встигло перерости в глибоке почуття.

Чарну заарештували. В'язниця, довге заслання. Та ж доля чекала і Дзержинського.

Нова зустріч відбулася через п'ять років. У Кракові. "Юзеф (псевдонім Фелікса. - Ред.) Запропонував мені допомогти йому привести в порядок архів партійних видань. Я охоче погодилася", - згадувала Софія Сигізмундівна в книзі "В роки великих боїв". Через кілька днів вона і зовсім переїхала до нього на квартиру. "Весільною подорожжю" для них стали прогулянки в горах Татрах в серпні 1910 року. У грудні Чарну заарештували. У в'язниці вона народила Яна. Молоду матір заслали на довічне заслання до Східного Сибіру. В глухе село Орлінга. Яна взяла на виховання її мачуха.

Через рік Софія Дзержинська втекла з Орлінгу за кордон.

Після арешту дружини Фелікс перебував на нелегальному становищі в Варшаві, відсидів півтора року в тутешній в'язниці. Потім три роки в Орловському централі. Звідти перевели в Бутирки. Новий вирок - шість років! Сидіти б Феліксу в Бутирці до 1922 року ... Але 1917 рік приніс свободу. Дзержинський став одним з вождів Жовтневого перевороту, керував захопленням Головного поштамту і телеграфу.

Влада в руках більшовиків. Здавалося б, пора забирати дружину і сина з Швейцарії. Як-не-як Дзержинський - один з найближчих соратників Леніна. Але ... за дорученням Ілліча він очолив ВЧК - надзвичайну комісію по боротьбі з контрреволюцією. "Ніколи думати про своїх і себе, - пише він дружині в Берн. - Робота і боротьба пекельна. Але серце моє в цій боротьбі залишилося живим ... Я висунутий на пост передової лінії вогню, і моя воля - боротися і дивитися відкритими очима на всю небезпеку грізного положення і самому бути нещадним ".

Секретна місія на курорті

У жовтні 1918 року сталася загадкова історія. За рішенням Леніна і Свердлова Залізний Фелікс, "виснажений нелюдським напруженням, виїхав на кілька днів до Швейцарії, де знаходилася його сім'я". Так написав в мемуарах комендант Кремля чекіст П. Мальков. Є фото Дзержинського з дружиною і сином на курорті Лугано. Революція в небезпеці, молода Країна Рад в кільці ворогів, в розпалі червоний терор, оголошений після замаху на Леніна і вбивства Урицького. А головний борець з контрреволюцією спокійно поїхав на Захід. Збривши знамениту борідку, змінивши солдатську шинель на костюм процвітаючого буржуа. Інкогніто. Під ім'ям Фелікса Доманського. Провів там майже цілий місяць. Хоча з дружиною і сином на курорті відпочивав всього тиждень і назад повернувся один.

Схоже, зустріч з родиною після восьми років розлуки була лише приводом. Залізний Фелікс явно виконував секретне доручення. Яке? Відразу після його повернення спалахнула революція в Угорщині, розпалася Австро-Угорщина, впала монархія Габсбургів. Через кілька днів - листопадова революція в Німеччині, Вільгельм II зрікся престолу. Були й інші революційні події в Європі. Чи не їх готував Дзержинський в Лугано?

Помер Залізний Фелікс в 1926-м, після двогодинної доповіді на пленумі ЦК. Викриваючи радянську бюрократію, що стала гальмом для розвитку країни. Не витримало серце. Йому було всього 48.

Як Фелікс став Залізним

У вересні 1877 року вагітна на восьмому місяці дружина дрібнопомісного шляхтича Едмунда Дзержинського Хелена, оступившись, впала в льох в родовому хуторі Дзержіново. Від переляку, травми передчасно народила хлопчика. Здорового. Зраділий батько в честь чудесного порятунку немовляти дав йому подвійне ім'я - Фелікс Шченсни. Щасливий - по-латині і по-польськи.

В історію він увійшов як Залізний Фелікс. Типу незламний. Насправді історія куди цікавіше. У 1918 році радянський уряд переїхав з Петрограда до Москви. Чекісти отримали будівлю на Луб'янській площі. У голови ВЧК був кабінет на другому поверсі з вікнами на вулицю. Якось у вікно влетіла граната. Фелікс миттєво кинувся через стіл ... в великий залізний сейф, що залишився від колишніх господарів. Пролунав вибух. Перелякані чекісти примчали в кабінет шефа, не сподіваючись побачити його живим. Там повний розгром, дим ... І тут відкриваються двері сейфа - відбувається явище Дзержинського народу. Цілого і неушкодженого. Правда, в той же день він перебрався в інший кабінет, з вікнами у двір. Але колеги з тих пір стали кликати його Залізним Феліксом.