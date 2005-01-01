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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Чи можна виправити характер? Самовиховання
У перекладі з грецької мови характер перекладається як «друк», «карбування». У психології характер - це набір стійких індивідуальних особливостей особистості, який визначає тип поведінки і форму взаємин з навколишнім світом.
Особливості характеру, як риси особистості, такі:
його складові стійкі, що не піддаються змінам швидко і легко;
характер має прикладне значення, ним обумовлюються вчинки людини у всіх сферах життєдіяльності;
на всіх зовнішніх проявах, стилі трудової діяльності, комунікативних патернах, навіть в нюансах інтимного життя лежить «друк» даної людини (немає двох абсолютно однакових характерів).
Людина може проявляти героїзм або боягузтво, бути тривожною, агресивною або м'якою, слабовольною. Якщо подібні прояви зустрічаються часто і в різних ситуаціях, то про людину говорять: «У нього такий характер».
Коли добросерда і м'яка особистість в певних умовах проявить агресію (рятуючи себе або близьких), то характером це навколишні називати не стануть, скоріше, спишуть на конкретні обставини.
Знання характеру особистості дозволяє прогнозувати її поведінку і вчинки в різних ситуаціях, а також коригувати їх при необхідності. Ми завжди заздалегідь знаємо, до кого можна звернутися за допомогою, з ким не страшно «піти в розвідку», а хто годиться тільки як тамада в дружньому застіллі.
Виділяють три провідні групи рис характеру:
1 група - ставлення до самого себе.
2 група - ставлення до оточуючих.
3 група - ставлення до діяльності.
Чи може людина сама міняти свій характер?
Якщо під цим мається на увазі, чи може в потрібній ситуації хтось діяти не в звичній для нього манері (припустимо, мляво, повільно і невпевнено), а згідно з вимогами моменту (наприклад, швидко, енергійно і сміливо), то частіше за все - це досить реальна річ. Характер не є жорсткою системою, він визначає тільки схильність діяти так чи інакше.
Можливість надовго і істотно змінювати свій характер залежить від декількох моментів.
Характер, як звичну поведінку, можна змінювати, копіюючи поведінку інших людей - найбільш простий і природний спосіб.
З дитинства ми вчимося життя, копіюючи і наслідуючи батькам. Якщо цей варіант для вас прийнятний і поруч є така чудова людина - користуйтеся випадком!
Є і більш складний спосіб самовиховання.
Хочете змінитися в бік «м'якості»:
Для зміни в бік «жорсткості»:
Будуть помилки, «відкати» і біль. Але результат перевершить всі очікування. Починайте!
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