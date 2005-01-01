Чи можна виправити характер? Самовиховання

У перекладі з грецької мови характер перекладається як «друк», «карбування». У психології характер - це набір стійких індивідуальних особливостей особистості, який визначає тип поведінки і форму взаємин з навколишнім світом.

Особливості характеру, як риси особистості, такі:

його складові стійкі, що не піддаються змінам швидко і легко;

характер має прикладне значення, ним обумовлюються вчинки людини у всіх сферах життєдіяльності;

на всіх зовнішніх проявах, стилі трудової діяльності, комунікативних патернах, навіть в нюансах інтимного життя лежить «друк» даної людини (немає двох абсолютно однакових характерів).

Людина може проявляти героїзм або боягузтво, бути тривожною, агресивною або м'якою, слабовольною. Якщо подібні прояви зустрічаються часто і в різних ситуаціях, то про людину говорять: «У нього такий характер».

Коли добросерда і м'яка особистість в певних умовах проявить агресію (рятуючи себе або близьких), то характером це навколишні називати не стануть, скоріше, спишуть на конкретні обставини.

Знання характеру особистості дозволяє прогнозувати її поведінку і вчинки в різних ситуаціях, а також коригувати їх при необхідності. Ми завжди заздалегідь знаємо, до кого можна звернутися за допомогою, з ким не страшно «піти в розвідку», а хто годиться тільки як тамада в дружньому застіллі.

Виділяють три провідні групи рис характеру:

1 група - ставлення до самого себе.

Риси характеру зі знаком «плюс» - внутрішня гідність, честь, гордість, самокритичність, доречна скромність, адекватна самооцінка.

Риси зі знаком «мінус» - марнославство, завищена зарозумілість, гординя (не плутати з гордістю!), Образливість, сором'язливість (не плутати зі скромністю!).

2 група - ставлення до оточуючих.

Риси характеру зі знаком «плюс» - чуйність, повага, готовність прийти на допомогу, вміння працювати в колективі, порядність.

Риси зі знаком «мінус» - бездушність, презирство до інших, хамство, зневага, замкнутість, черствість, індивідуалізм.

3 група - ставлення до діяльності.

Риси характеру зі знаком «плюс» - працьовитість, активність, відповідальність, схильність до творчості, ініціативність.

Риси зі знаком «мінус» - лінь, заздрість до колег, відсутність ентузіазму, виключно матеріальна зацікавленість, саботування навантажень. Характер не дається людині разом з генами в готовому вигляді від народження: він залежить і від виховання, від оточення, освіти і багатьох інших факторів.

Чи може людина сама міняти свій характер?

Якщо під цим мається на увазі, чи може в потрібній ситуації хтось діяти не в звичній для нього манері (припустимо, мляво, повільно і невпевнено), а згідно з вимогами моменту (наприклад, швидко, енергійно і сміливо), то частіше за все - це досить реальна річ. Характер не є жорсткою системою, він визначає тільки схильність діяти так чи інакше.

Можливість надовго і істотно змінювати свій характер залежить від декількох моментів.

Це, в першу чергу, вік: чим людина молодша, тим зазвичай менше звичних шаблонів і легше міняти свій характер.

По-друге, відіграє роль ригідність / рухливість центральної нервової системи.

По-третє, рівень розвитку волі.

Характер, як звичну поведінку, можна змінювати, копіюючи поведінку інших людей - найбільш простий і природний спосіб.

З дитинства ми вчимося життя, копіюючи і наслідуючи батькам. Якщо цей варіант для вас прийнятний і поруч є така чудова людина - користуйтеся випадком!

Є і більш складний спосіб самовиховання.

Хочете змінитися в бік «м'якості»:

зважте всі плюси і мінуси «пом'якшення» характеру (що вас мотивувало на це, чи достатньо вагома причина?), Поговоріть з собою максимально відверто;

вдумливо почитайте дореволюційних класиків, приміряйте на себе витончені манери цих людей (в старих книгах міститься велика частка повчального - зло і пороки зазвичай висміяні або покарані, чеснота торжествує);

виберіть бажані риси і розвивайте (вести щоденник обов'язково!);

введіть постійний самоконтроль (стримуйте гнівні пориви, негативні емоції, приберіть лихослів'я);

«Обкатуйте» свій новий характер спочатку з незнайомими людьми, потім з оточенням, відстежуйте зворотний зв'язок.

Для зміни в бік «жорсткості»:

дисциплінуйте себе, як в армії (вставати в 7, бігати вранці або пити тільки одну кружку кави, почніть приймати контрастний душ, сядьте на дієту, забороніть собі прогулювати університет);

запишіть якості, які ви хочете в собі бачити (дуже детально, з візуалізацією);

будьте стійкі до маніпуляцій і провокацій; боріться зі своїми старими комплексами і страхами, перемогти їх важко, але цілком можливо;

вивчіть слово «Ні» і користуйтеся ним, коли це необхідно;

полюбіть себе нового - сильного, успішного, але дуже людяного (широта душі властива тільки дійсно сильним людям).

Будуть помилки, «відкати» і біль. Але результат перевершить всі очікування. Починайте!