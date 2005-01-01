Самим великим чудотворцем буде антихрист ...

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Без якої якості сьогодні не вижити? Без розсудливості. Не вір всьому, що бачиш, навіть якщо сіль виглядає, як цукор, свідчить східна мудрість. А святі отці Церкви говорять: де немає міркування, там немає добра.

Потрібно з обережністю і обачністю підходити до всього того, що відбувається навколо нас, до слів і обіцянок. Не можна нічого приймати на віру нерозважливо! Обов'язково потрібно ретельно розглянути, довідатися, випробувати, а вже потім приймати рішення і робити висновки.

Прп. Іоанн Ліствичник, наставник ченців, попереджав їх свого часу, як потрібно ставитися до пошуку духівника. Його поради застосовні не тільки до вибору в духовній площині, а й мають пряме відношення до всіх інших наших життєвих виборів.

Ось його слова: "Коли ми ... бажаємо ... довірити наше спасіння кому-небудь, то ще раніше вступивши на цей шлях, якщо ми маємо скільки-небудь проникливості і міркування, ми повинні розглядати, випробовувати і навіть спокусити цього керманича, щоб не потрапити нам замість керманича на простого весляра, замість лікаря - на хворого, замість безпристрасного - на людину, з пристрастями, замість пристані - в пучину і в такий спосіб не знайти готової погибелі ".

На жаль, рідко хто з нас спромагається витратити сили і час на пошук істини. Ми запросто віримо тому, що нам говорять і вселяють. За лінь і легковажність довіряємо першому зустрічному і навіть не намагаємося хоч десь перевірити отриману інформацію. Нам всім потрібно вправлятися в розсудливості, стежити з Божою допомогою цю чесноту, життєво необхідну нині. Інакше одного разу в вирішальний момент наше легковір'я може зіграти поганий жарт з нами.

Святі отці неодноразово говорили, що самим великим чудотворцем буде антихрист і йому будуть вірити, ним будуть захоплюватися. Всі візьмуть його за Христа внаслідок легковір'я і невігластва. Віра в різні сумнівні чудеса відводить людину від справжньої віри. Віра в істину рятує, а віра в брехню губить.