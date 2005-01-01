На Хортиці знайшли унікальне поховання скіфського воїна-гіганта

Вхід в катакомби був закладений великою кількістю важких гранітних валунів.

Археологічна експедиція Національного заповідника "Хортиця" виявила на території острова унікальне поховання скіфського воїна, вік якого близько 2500 років. Поховання виявили в земляній катакомбі глибиною близько трьох метрів. Вхід був закладений великою кількістю важких гранітних валунів. Так наші предки хотіли захистити могилу від грабіжників, повідомили в заповіднику.

Древній боєць, за мірками тих часів, був гігантом - його зріст становив близько 180 сантиметрів. У похованні разом з ним знайшли залізний ніж з кістяною рукояткою, залишки сагайдака з бронзовими стрілами і жертовну їжу.

Цікаво, що над цим похованням нашими предками звели кромлех - коло з гранітних каменів - символ сонця, який відомий в культурах багатьох стародавніх народів.

Два десятиліття тому на цьому місці вже знаходили цікаві скіфські поховання і жертовники, в яких були предмети побуту, античний посуд, прикраси і навіть бронзове дзеркало скіфських модниць.

Подібні знахідки на Хортиці свідчать про те, що острів був важливим скіфським місцем, де розташовувалося городище, повз якого ходили переправи, йшла торгівля з грецькими купцями.

У 2019 року в могильнику Мамай-гора, що в Запорізькій області, археологи наткнулися на унікальне поховання. Вони розкопали незайману могилу скіфського вершника, який загинув в бою близько 2500 років тому.