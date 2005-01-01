Міністр культури показав кращий ескіз великого Державного Герба України

Тепер справа за Мін'юстом і народними депутатами.

Міністр культури Олександр Ткаченко показав переможця конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України. Переможцем став проект Олексія Кохана.

- Ескіз-переможець містить обов'язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знака Княжої Держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб, - написав Ткаченко на своїй сторінці в Фейсбук.

Міністр культури пояснив, що тепер міністерство юстиції має підготувати законопроект "Про державні символи" і передати на голосування в Раду.

Якщо депутати підтримують цей вибір конституційною більшістю - відповідний ескіз буде офіційно оформлений як великий Державний Герб, - зазначив Ткаченко.

Міністр юстиції Денис Малюська був співголовою конкурсу разом з міністром культури. Конкурс проводило агентство з питань мистецтв і художньої освіти. За переможця голосували члени журі - фахівці з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства. Очолював журі Андрій Гречило, автор малого герба.

Переможець конкурсу Олексій Кохан в 1992 році був співавтором малого герба України, він графік, карикатурист і геральдист, розробив геральдичну і графічну емблему і прапор податкової служби. У 2018 році Кохан розповідав, що в постанові про Державний Герб України було написано малий державний герб, "тому що комуністам наобіцяли, що буде ще великий герб, і вони були впевнені, що домалюють серпи, молотки, червоні зірки". Він відзначав, що в 20 статті Конституції, прийнятої в 1996 році, "написано, що буде і великий Герб".

Кабінет Міністрів 30 вересня 2020 року оголосив конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України і призначив премію переможцю у 100 тисяч гривень.