|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Турнирные состязания в Космолот казино
На официальном сайте online-cosmolot.com.ua виртуального казино Космолот, клиент клуба может найти информацию об уже действующих или планируемых к запуску турнирных состязаниях. Они проводятся на деньги «щедрых» спонсоров и рекламодателей, которыми формируется призовой фонд. Именно за него ведут борьбу участники состязания, в число которых может войти любой:
Турниры считаются достаточно эффективным способом проведения удачных игровых сессий среди опытных и «бывалых» игроков клуба. Вот, что они собой представляют на практике.
Общепринятые правила проведения турниров в онлайн казино
Как правило, турнирные состязания проводятся с целью продвижения определенных видов игровых автоматов их разработчиками. Ими выделяются денежные средства в виде призового фонда и оговариваются модели слотов, которые допущены для участия в соревнованиях. В основном они имеют многодневный формат, что позволяет внести больше интриги и азарта для участников:
Объявляются модераторами казино Космолот заранее в соответствующем разделе официального сайта заведения. С информацией так же можно ознакомиться с помощью электронного сообщения, подписавшись на новостную рассылку. Оформивший заявку и допущенный к участию в конкретном состязании клиент клуба:
Не зависимо от наличия выигрышных или проигрышных комбинаций символов на остановившихся барабанах слота, за каждый проведенный пуск игроку начисляются баллы. По общему количеству набранных баллов и определяется тройка победителей и состав призеров (в их число может входить до 50 игроков в зависимости от вида турнирного состязания).
Модераторы казино Космолот гарантируют и обеспечивают полную прозрачность проведения турнирных состязаний в борьбе участников за деньги призового фонда. Ознакомиться с текущей информацией о лидерах и количестве набранных участниками баллов можно в новостной бегущей строке на главной странице официального сайта заведения. Опоздавшие к началу старта турнирного состязания клиенты могут принять в нем участие по ходу его проведения. Случаи такого «вступления» с последующим опережением лидеров и занятием призовых мест, достаточно распространенное явление в клубе.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com