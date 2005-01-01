Турнирные состязания в Космолот казино

На официальном сайте online-cosmolot.com.ua виртуального казино Космолот, клиент клуба может найти информацию об уже действующих или планируемых к запуску турнирных состязаниях. Они проводятся на деньги «щедрых» спонсоров и рекламодателей, которыми формируется призовой фонд. Именно за него ведут борьбу участники состязания, в число которых может войти любой:

Официально зарегистрированные член популярного международного клуба Kosmolot.

Пользователь, подавший заявку через свой личный кабинет на странице: «Космолот онлайн казино – официальный сайт Kosmolot в Украине» - интернет-ресурса заведения.

Клиент, прошедший предварительную стадию отбора (присутствует не во всех турнирах).

Турниры считаются достаточно эффективным способом проведения удачных игровых сессий среди опытных и «бывалых» игроков клуба. Вот, что они собой представляют на практике.

Общепринятые правила проведения турниров в онлайн казино

Как правило, турнирные состязания проводятся с целью продвижения определенных видов игровых автоматов их разработчиками. Ими выделяются денежные средства в виде призового фонда и оговариваются модели слотов, которые допущены для участия в соревнованиях. В основном они имеют многодневный формат, что позволяет внести больше интриги и азарта для участников:

Правила и название турнира.

Дата начала и окончания состязания.

Величина призового фонда.

Количество призовых мест.

Объявляются модераторами казино Космолот заранее в соответствующем разделе официального сайта заведения. С информацией так же можно ознакомиться с помощью электронного сообщения, подписавшись на новостную рассылку. Оформивший заявку и допущенный к участию в конкретном состязании клиент клуба:

Выбирает слот из предложенного списка допущенных устройств.

Устанавливает ставку, она должна быть не меньше указанной в правилах состязания суммы.

Проводит азартные и увлекательные игровые сессии.

Имеет возможность получать реальные денежные выигрыши с их последующим выводом с депозита на банковскую карту или электронный кошелек.

В праве устанавливать более высокие ставки и получать большее количество баллов.

Не зависимо от наличия выигрышных или проигрышных комбинаций символов на остановившихся барабанах слота, за каждый проведенный пуск игроку начисляются баллы. По общему количеству набранных баллов и определяется тройка победителей и состав призеров (в их число может входить до 50 игроков в зависимости от вида турнирного состязания).

Модераторы казино Космолот гарантируют и обеспечивают полную прозрачность проведения турнирных состязаний в борьбе участников за деньги призового фонда. Ознакомиться с текущей информацией о лидерах и количестве набранных участниками баллов можно в новостной бегущей строке на главной странице официального сайта заведения. Опоздавшие к началу старта турнирного состязания клиенты могут принять в нем участие по ходу его проведения. Случаи такого «вступления» с последующим опережением лидеров и занятием призовых мест, достаточно распространенное явление в клубе.