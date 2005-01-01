За рік українців стало на 256 тисяч менше

Загальна кількість населення - 41 мільйон 703 тисячі.

Чисельність населення України скоротилася на 256 тисяч. Якщо станом на січень-вересень 2019 року нарахували 41 мільйон 960 тисяч 33 жителя, то за аналогічний період 2020 року - 41 мільйон 703 тисячі 327 осіб, зазначили в Держстаті. При цьому в минулому році померли 436 тисяч 533 людини, а в цьому - 426 тисяч 687. Народилися в минулому році 233 тисячі 222 дитини, а в цьому році - 220 тисяч 657.

Чисельність населення в Україні станом на 1 жовтня 2020 року - 41 мільйон 703 тисячі. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над числом живонароджених: на 100 померлих - 52 живонароджених.

У Держстаті відзначили, що дані по розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, окрім тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та Севастополя. Дані по природному і міграційного руху населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованих територій.

Середня очікувана тривалість в Україні сьогодні становить 72 роки. Це не найвищий показник в світі - до лідерів списку нам дуже далеко. Для порівняння: в Японії середня очікувана тривалість життя становить 84 роки, в Швейцарії та Іспанії - 83, трохи менше (82,9) - в Австралії, Сінгапурі, Франції. Правда, загальносвітовий рейтинг тягнуть назад африканські країни з середньою очікуваною тривалістю життя 52-58 років, так що в порівнянні зі світовим показником в 67,2 року наші 72 виглядають не так уже й погано.