Що швидше знищить економіку - локдаун або карантин вихідного дня

Поки уряд перебуває у впевненості, що обмеження по суботах і неділях є зразком ефективних заходів, бізнес, просто дивом не добитий попередніми локдаунами, впевнений: карантин вихідного дня він уже не переживе.

Непрозорі натяки щодо карантину вихідного дня в кінці кінців таки вилилися в заяву прем'єра. 10 листопада Денис Шмигаль заявив, що введення в Україні карантину вихідного дня необхідно як мінімум на три тижні, щоб уникнути непоправного збитку для економіки країни. А 11 листопада прем'єра підтримав Кабмін.

- Так званий локдаун вихідного дня - можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити розвиток пандемії, зафіксувати ситуацію на тому рівні, на якому вона є сьогодні. Локдаун на два тижні нічого не дасть. Він повинен бути мінімум три тижні, а за цей час економіці буде завдано непоправної шкоди, - заявив Шмигаль.

Поки прем'єр перебуває у впевненості, що запропоновані ним заходи є зразком ефективності і вся Європа бере з нас приклад, під Кабміном почалися протести. Не допомогли навіть обіцянки Шмигаля підтримати бізнес. Представники сфери послуг, яких просто дивом не добили попередні локдауни, впевнені: карантин вихідного дня вони вже не переживуть.

"Карантин вихідного дня - це як кішці хвіст рубати п'ятаками, починаючи з кінця, - написав на своїй сторінці в Фейсбуці бізнесмен Олександр Деркач. - Крику багато, а результат сумнівний. Вже краще закрили б все на три тижні, як навесні. А потім дали всім працювати в нормальному режимі. Так, як зараз роблять в Британії, Франції та Німеччини ".

Ще більш жорстко на адресу уряду висловився бізнесмен Гарік Корогодський:

"Закрийте вже все, взагалі все, включаючи транспорт, метро-маршрутки, на два тижні - це точно працює, перевірено в багатьох країнах. Ми за найжорстокіший локдаун. Так, потрібна буде допомога багатьом людям - покличте нас, ми і вміємо, і допоможемо . Бізнес, волонтери, колл-центри - ніхто з голоду не помре. ви не уряд, ви мавпа в центрі управління польотом ".

Обидва варіанти погані

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, для економіки взагалі і для бізнесу зокрема будь карантин стане великою проблемою. ТРЦ, ресторани і в цілому сфера послуг будуть скорочувати персонал, число безробітних зросте, падіння ВВП прискориться. Але все це ніяк не допоможе поліпшити ситуацію з коронавірусом, оскільки медицина буде працювати так само погано, як і без карантину.

- Обидва варіанти завдадуть істотної шкоди бізнесу, - зазначив економіст Владислав Банків. - Для початку я б відправив на удальонку навчальні заклади і бюджетників, що виконують адміністративні функції. Якщо навіть в регіонах, що знаходяться в" червоній "зоні за рівнем поширення вірусу, продовжують функціонувати навчальні заклади, то про який локдаун може йти мова?

Якщо все ж без вибору ніяк не обійтися, то, вважає Владислав Банків, карантин вихідного дня буде вбивати економіку країни дещо повільніше, ніж загальний локдаун.

- Карантин вихідного дня можна назвати більш ефективним методом у боротьбі з поширенням коронавіруса, так як коло осіб, які можуть передавати один одному вірус, скоротиться, - вважає аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак. - Але важливо усвідомлювати, що повне призупинення поширення не відбудеться, просто темпи будуть дещо стриманіше.

Ті, хто контактують на роботі, в офісах, в рамках одного житлового будинку, вже могли обмінятися вірусом, хтось перехворів, хтось ще ні. У вихідні дні у всіх маршрут пересування змінюється, число контактів збільшується, а значить, зростає потенціал прискорення поширення вірусу, пояснив Орищак свою думку. Крім того, вважає експерт, Україна просто не може собі дозволити повний локдаун.

- У сфері послуг прекрасно усвідомлюють, що карантин вихідного дня скоротить споживання на невизначений термін, і прогнозувати прибуток і діяльність в таких умовах набагато складніше, - продовжує Орищак. - Тобто загроза для малого і середнього бізнесу абсолютно реальна. Ми можемо зіткнутися з закриттям торгових точок, відходом сфери послуг в тінь, що вже загрожує втратами не тільки для бізнесу, але і для державної скарбниці.

У той же час аналітик Олексій Кущ не перший раз говорить про те, що Україні було б непогано додати кілька вихідних днів.

- Багато, включаючи економістів, при словах "робота економіки" малюють собі таку картину: людина встала рано вранці, відправився на завод, де і простояв біля верстата 8 годин. Відповідно, згідно з цими уявленнями, у вихідні "робота економіки" зупиняється, - говорить експерт. - Але уявляти собі всю економіку таким чином - концептуальна помилка. Справа в тому, що сьогодні в Україні більше половини ВВП формується в сфері послуг, тобто в основному у вихідні дні. Ви напевно чули цю фразу від знайомих, а то і виголошували самі: "швидше б вихідні закінчилися, а то вже грошей немає". І в цьому ми наближаємося до західних країн, де, скажімо, в різдвяні свята відбувається сплеск зростання ВВП: люди витрачають гроші в магазинах, ресторанах, ТРЦ і т.д.

Звичайно, не варто впадати в крайнощі і робити висновки, що максимального зростання українська економіка досягне, якщо ми буде відпочивати всі 365 днів в році. Важливий саме баланс: в робочі дні людина працює і заробляє гроші в реальному секторі економіки, а у вихідні витрачає гроші в секторі послуг.

- Виходячи з вищесказаного, карантин вихідного дня - це шаленне вбивство економіки без будь-якого позитивного ефекту, - резюмує Олексій Кущ. - Люди будуть п'ять робочих днів їздити в забитому громадському транспорті, перебувати з колегами на роботі, так який сенс їх замикати саме у вихідний? І це я не говорю про те, що будь-які обмежувальні заходи повинні ґрунтуватися на тому, наскільки влада може їх забезпечувати. Ми всі чули про те, що в тій же Європі під час введення карантину поліцейські патрулювали вулиці, перевіряли документи, виписували штрафи і т.д. У нас же зовсім інша поліція, інше суспільство і інша держава. У нашої держави немає можливості відслідковувати громадян ні за допомогою дронів, ні за допомогою поліції, ні по смартфонам. На мій погляд, головний санітарний лікар Ляшко займається манилівщиною - всі його проекти абсолютно безглузді.

З іншого боку, сказати, що і повний локдаун є відмінним виходом із ситуації, все ж не можна. Хоча б тому, що він обмежує переміщення лише найбідніших, у яких немає автомобілів. Виходить, є автомобіль - їдь куди хочеш, а ні - сиди вдома.

- Я не є прихильником і жорсткого локдауна, але в ньому є хоч якась логіка, оскільки ці заходи мають хоч якийсь антипандемічний ефект, - говорить Кущ. - У разі ж карантину вихідного дня немає ніякого ефекту, але ще і наноситься удар по сфері послуг.