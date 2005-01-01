Срочный автовыкуп в компании AUTO BROKER

Наличие автомобиля для большинства владельцев является не просто показателем благосостояния и успешности. Быстро и независимо от факторов, влияющих на работу общественного транспорта, ежедневно выполнять задачи, связанные:

С предпринимательской сферой деятельности.

С решением бытовых и семейных вопросов.

Можно исключительно с помощью личного транспортного средства, которое, в первую очередь, должно быть полностью исправным. При этом, даже будучи практичным автовладельцем, выполняющим все предписания производителя используемой модели машины, связанные с ее техническим обслуживанием и регламентной замены деталей, остаться, как принято сегодня говорить: «Без колес» - можно практически в любой момент. Банальное ДТП по вине нарушителя правил дорожного движения может привести к невозможности эксплуатации транспортного средства по техническим причинам. Решение подобной проблемы, даже при наличии:

Страхового полиса и желания виновника возместить ущерб.

Необходимых запчастей и комплектующих.

Знакомых в ремонтных сервисах, готовых в ускоренном темпе провести ремонт.

Займет не мене 2-3 месяцев. Выходом из сложившейся ситуации может служить срочная реализация неисправной машины и покупка новой. Для этого достаточно обратиться в компанию AUTO BROKER, осуществляющую быстрый выкуп автомобилей в Киеве и уже в день обращения, с вырученными после продажи неисправной машины деньгами, отправиться за покупкой новенького или «ходового» б/у автомобиля.

Упрощенная процедура оценки, оформления и выкупа

При обращении в компанию «Автоброкер» для продажи своего автомобиля (в том числе авариного) владелец должен иметь в виду, что словосочетание «Быстрый выкуп», это не просто маркетинговый слоган. Проведение:

Оценки реализуемой машины по адресу ее нахождения (если транспортное средство не на ходу) профессиональным оценщиком.

Мониторинга рыночных цен на аналогичные модели и установка реальной стоимости.

Оформления документов купли-продажи и снятия с учета.

Выплаты денежных средств продавцу удобным для него способом (наличные, банковская карта, электронный кошелек).

Осуществляется в считанные часы после получения заявки. Эвакуация реализуемого аварийного транспортного средства осуществляется спецтехникой компании совершенно бесплатно для продавца. Оформлением всех бюрократических моментов займутся опытные юристы. Даже если автомобиль является кредитным, лизинговым или находится в залоге, эти обстоятельства не являются причиной отказа клиенту для проведения сделки по его продаже.

Сотрудники компании «Автоброкер», осуществляющей выкуп автомобилей работают в круглосуточном режиме без перерывов и выходных. Ознакомиться с условиями реализации можно с помощью ее официального сайта, доступ на который не требует какой-либо предварительной регистрации. Для вызова оценщика необходимо заполнить представленную в соответствующем разделе ресурса форму заявки или позвонить по указанному на главной странице сайта номеру телефона.