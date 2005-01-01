|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Поради газівника: перш ніж включити газову плиту - відкрийте кватирку!
Як уберегтися від чадного газу, навіщо чистити вентиляційні канали і чому заборонена колонка у ванній кімнаті.
Труби ховають за гіпсокартоном
Трагедія в Хмельницькому розбурхала всю Україну. Вночі з 24 на 25 жовтня в одній з хрущівок чадним газом отруїлися двоє маленьких дітей. Почорнілі від горя батьки звинувачують в трагедії газівників. Нібито ті не звертали уваги на скарги мешканців хрущівки, в під'їзді якої відчувався запах газу. Але в газовій службі своя правда. Кажуть, що в квартирі, де вчаділи діти, не було дотримано всіх заходів безпеки при використанні газових приладів: були відсутні вентиляція та димовивод, датчик тяги був встановлений не там, де треба, а витяжку змонтували з порушенням вимог. Батько загиблих хлопчиків впевнений, що служби просто переводять стрілки один на одного. Проте, щорічно в осінньо-зимовий період трагічні випадки отруєння чадним газом - не рідкість.
- Люди чомусь забувають про елементарні правила безпеки, - упевнений співробітник АТ "Львівгаз" Юрій Кравчук.
Юрій Іванович більше 15 років працює, як сам каже, газівником: перевіряє внутрішньобудинкові газові мережі і газове обладнання в приміщеннях споживачів. За роки своєї роботи надивився всякого.
- Бувало таке, що приїжджаю на перевірку за викликом, а в цій квартирі на стіні в кухні шафка, в якому захована газова колонка, - згадує Юрій Кравчук. - Або цю саму колонку люблять повісити у ванній кімнаті, труби закрити гіпсокартоном, щоб красиво було. Це заборонено! Ще у мене були випадки, коли люди встановили в квартирі газовий котел. І начебто за документами все в порядку. А на ділі котел був встановлений з грубими порушеннями, тому що власники житла хотіли заощадити і звернулися до фірми "Роги і копита", яка нібито встановлює газове обладнання.
А помилки в експлуатації газового обладнання можуть коштувати людського життя.
- Нещодавно у Львові був випадок: в ванній померла дівчина, - згадує газівник. - Набрала повну ванну води і вчаділа. А тепер уявіть: працює колонка, набирається гаряча вода, яка парує. Ця пара забиває димовий канал. Колонка продовжує працювати, чадний газ не виходить з приміщення. Людина приймає ванну, дихає чадним газом. Результат - смерть.
Ворона в димоході
Чадний газ називають тихим вбивцею. Він не має запаху, безбарвний, його неможливо відчути. Надихавшись чадного газу, людина відчуває слабкість, хоче прилягти, але не помічає небезпеки, списує все на втому. В цьому і криється підступність тихого вбивці. Дві години, проведені в приміщенні з концентрацією всього 0,1% чадного газу в повітрі, може викликати втрату свідомості і смерть. Потрапляючи в кров, він сполучається з гемоглобіном і робить його нездатним розносити кисень по організму. І людина гине як від задухи.
- Чадний газ утворюється в результаті горіння і при нестачі кисню, - підкреслив Юрій Кравчук. - Тому запам'ятайте раз і назавжди: перш ніж запалити газовий прилад або розпалити дрова в каміні, треба відкрити кватирку або вікно.
З провітрюванням все зрозуміло. А як бути з вентиляційними каналами і димоходами? Всі ми знаємо, що в старих багатоповерхівках чистять їх дуже рідко ...
Виявляється, обов'язково треба перевіряти тягу перед кожним використанням газових приладів. Це просто: тонку смужку паперу піднести до вентиляційної решітки. Якщо папір притягнеться до неї - тяга є, можна включати газ. В іншому ж випадку вентиляційний канал або димар несправний. І шкідливі продукти горіння замість того, щоб виводитися назовні, будуть накопичуватися в приміщенні. Газівники радять звертатися в спеціалізовані організації, щоб ті перевіряли димові та вентиляційні канали щорічно перед початком опалювального сезону. Якщо такі прилади працюють цілий рік - тоді двічі, навесні і восени.
А що тільки не знаходять газівники в димоходах і вентиляційних каналах! Не так давно на аварійну службу "104" у Львові зателефонувала жінка і стривожено заявила, що чує в димовому каналі сторонні звуки, а тяги немає. На місце виїхали газівники. Перевіривши димохід, виявили там ворону! Птах застрягла на місці димовивідного патрубка від котла. Співробітники аварійки обережно витягли птаха і, переконавшись, що та ціла і неушкоджена, відпустили на свободу. Тяга в димоході відразу ж з'явилася.
- Ще хочу підкреслити: забудьте про новомодні електричні вентилятори у вентиляційному каналі, - каже Юрій Іванович. - Цей вентилятор витягує як дим, так і повітря. І коли повітря в приміщенні закінчився, а газ продовжує горіти, тоді вентилятор починає тягнути з димового каналу чадний газ, який повинен йти в атмосферу. Він наповнює приміщення, і людині стає погано. Для витяжок з вентиляторами повинен бути окремий вентиляційний канал.
Щоб уберегтися від тихого вбивці, фахівці радять не економити, а купити і встановити газовий сигналізатор. Вартість приладу стартує від 300 грн. Він спрацьовує в разі виникнення чадного газу або витоку природного. Сигналізатор пищить або блимає вогниками, і людина може швидко припинити подачу газу.
ВАЖЛИВО!
Експлуатуйте тільки справні газові прилади, в тому числі зі справною автоматикою безпеки.
Не користуйтеся газовими приладами не за призначенням. Наприклад, ні в якому разі не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення.
Слідкуйте за технічним станом димових і вентиляційних каналів. Вони повинні бути цілими і незасмічені. При необхідності звертайтеся в спеціалізовану організацію для ремонту.
Не використовуйте газові прилади при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум'я на пальниках: повинен бути синім або фіолетовим. Жовте полум'я - ознака неповного згоряння газу, тому необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник.
Якщо ви відчули запах газу або ж знизився тиск газу в приміщенні, або раптово газ зовсім зник у вашому будинку, а також якщо помітили, що в роботу газових мереж втручаються сторонні особи - телефонуйте в аварійну службу за номером 104!
ДО РЕЧІ
Хто і як повинен піклуватися про газові труби багатоповерхівок?
Власник або керуючий будинку відповідає за безпечну експлуатацію мережі в цьому самому будинку і вибирає компанію, яка обслуговує будинкові мережі.
Найнята компанія:
Найнята компанія проводить планове технічне обслуговування:
Облгаз обслуговує зовнішні газові мережі до першого відключення пристрою на фасаді будинку і 24/7 ліквідує аварійні ситуації на газорозподільній мережі, а також на внутрішньобудинкових мережах.
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com