Поради газівника: перш ніж включити газову плиту - відкрийте кватирку!

Як уберегтися від чадного газу, навіщо чистити вентиляційні канали і чому заборонена колонка у ванній кімнаті.

Труби ховають за гіпсокартоном

Трагедія в Хмельницькому розбурхала всю Україну. Вночі з 24 на 25 жовтня в одній з хрущівок чадним газом отруїлися двоє маленьких дітей. Почорнілі від горя батьки звинувачують в трагедії газівників. Нібито ті не звертали уваги на скарги мешканців хрущівки, в під'їзді якої відчувався запах газу. Але в газовій службі своя правда. Кажуть, що в квартирі, де вчаділи діти, не було дотримано всіх заходів безпеки при використанні газових приладів: були відсутні вентиляція та димовивод, датчик тяги був встановлений не там, де треба, а витяжку змонтували з порушенням вимог. Батько загиблих хлопчиків впевнений, що служби просто переводять стрілки один на одного. Проте, щорічно в осінньо-зимовий період трагічні випадки отруєння чадним газом - не рідкість.

- Люди чомусь забувають про елементарні правила безпеки, - упевнений співробітник АТ "Львівгаз" Юрій Кравчук.

Юрій Іванович більше 15 років працює, як сам каже, газівником: перевіряє внутрішньобудинкові газові мережі і газове обладнання в приміщеннях споживачів. За роки своєї роботи надивився всякого.

- Бувало таке, що приїжджаю на перевірку за викликом, а в цій квартирі на стіні в кухні шафка, в якому захована газова колонка, - згадує Юрій Кравчук. - Або цю саму колонку люблять повісити у ванній кімнаті, труби закрити гіпсокартоном, щоб красиво було. Це заборонено! Ще у мене були випадки, коли люди встановили в квартирі газовий котел. І начебто за документами все в порядку. А на ділі котел був встановлений з грубими порушеннями, тому що власники житла хотіли заощадити і звернулися до фірми "Роги і копита", яка нібито встановлює газове обладнання.

А помилки в експлуатації газового обладнання можуть коштувати людського життя.

- Нещодавно у Львові був випадок: в ванній померла дівчина, - згадує газівник. - Набрала повну ванну води і вчаділа. А тепер уявіть: працює колонка, набирається гаряча вода, яка парує. Ця пара забиває димовий канал. Колонка продовжує працювати, чадний газ не виходить з приміщення. Людина приймає ванну, дихає чадним газом. Результат - смерть.

Ворона в димоході

Чадний газ називають тихим вбивцею. Він не має запаху, безбарвний, його неможливо відчути. Надихавшись чадного газу, людина відчуває слабкість, хоче прилягти, але не помічає небезпеки, списує все на втому. В цьому і криється підступність тихого вбивці. Дві години, проведені в приміщенні з концентрацією всього 0,1% чадного газу в повітрі, може викликати втрату свідомості і смерть. Потрапляючи в кров, він сполучається з гемоглобіном і робить його нездатним розносити кисень по організму. І людина гине як від задухи.

- Чадний газ утворюється в результаті горіння і при нестачі кисню, - підкреслив Юрій Кравчук. - Тому запам'ятайте раз і назавжди: перш ніж запалити газовий прилад або розпалити дрова в каміні, треба відкрити кватирку або вікно.

З провітрюванням все зрозуміло. А як бути з вентиляційними каналами і димоходами? Всі ми знаємо, що в старих багатоповерхівках чистять їх дуже рідко ...

Виявляється, обов'язково треба перевіряти тягу перед кожним використанням газових приладів. Це просто: тонку смужку паперу піднести до вентиляційної решітки. Якщо папір притягнеться до неї - тяга є, можна включати газ. В іншому ж випадку вентиляційний канал або димар несправний. І шкідливі продукти горіння замість того, щоб виводитися назовні, будуть накопичуватися в приміщенні. Газівники радять звертатися в спеціалізовані організації, щоб ті перевіряли димові та вентиляційні канали щорічно перед початком опалювального сезону. Якщо такі прилади працюють цілий рік - тоді двічі, навесні і восени.

А що тільки не знаходять газівники в димоходах і вентиляційних каналах! Не так давно на аварійну службу "104" у Львові зателефонувала жінка і стривожено заявила, що чує в димовому каналі сторонні звуки, а тяги немає. На місце виїхали газівники. Перевіривши димохід, виявили там ворону! Птах застрягла на місці димовивідного патрубка від котла. Співробітники аварійки обережно витягли птаха і, переконавшись, що та ціла і неушкоджена, відпустили на свободу. Тяга в димоході відразу ж з'явилася.

- Ще хочу підкреслити: забудьте про новомодні електричні вентилятори у вентиляційному каналі, - каже Юрій Іванович. - Цей вентилятор витягує як дим, так і повітря. І коли повітря в приміщенні закінчився, а газ продовжує горіти, тоді вентилятор починає тягнути з димового каналу чадний газ, який повинен йти в атмосферу. Він наповнює приміщення, і людині стає погано. Для витяжок з вентиляторами повинен бути окремий вентиляційний канал.

Щоб уберегтися від тихого вбивці, фахівці радять не економити, а купити і встановити газовий сигналізатор. Вартість приладу стартує від 300 грн. Він спрацьовує в разі виникнення чадного газу або витоку природного. Сигналізатор пищить або блимає вогниками, і людина може швидко припинити подачу газу.

ВАЖЛИВО!

Експлуатуйте тільки справні газові прилади, в тому числі зі справною автоматикою безпеки.

Не користуйтеся газовими приладами не за призначенням. Наприклад, ні в якому разі не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення.

Слідкуйте за технічним станом димових і вентиляційних каналів. Вони повинні бути цілими і незасмічені. При необхідності звертайтеся в спеціалізовану організацію для ремонту.

Не використовуйте газові прилади при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум'я на пальниках: повинен бути синім або фіолетовим. Жовте полум'я - ознака неповного згоряння газу, тому необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник.

Якщо ви відчули запах газу або ж знизився тиск газу в приміщенні, або раптово газ зовсім зник у вашому будинку, а також якщо помітили, що в роботу газових мереж втручаються сторонні особи - телефонуйте в аварійну службу за номером 104!

ДО РЕЧІ

Хто і як повинен піклуватися про газові труби багатоповерхівок?

Власник або керуючий будинку відповідає за безпечну експлуатацію мережі в цьому самому будинку і вибирає компанію, яка обслуговує будинкові мережі.

Найнята компанія:

Перевіряє і налагоджує роботу пристроїв, автоматично відключає подачу газу (згідно з вимогами виробника).

Контролює ступінь захисного покриття мереж (раз на рік).

Перевіряє щільність мережі та газові прилади (раз на три роки).

Проводить планове технічне обслуговування (раз на рік).

Власник квартири відповідає за безпечну експлуатацію мережі в своїй квартирі і вибирає компанію з відповідними дозволами, яка обслуговує внутріквартирні мережі.

Найнята компанія проводить планове технічне обслуговування:

раз в п'ять років (тільки газова плита);

раз на рік (газові прилади).

Облгаз обслуговує зовнішні газові мережі до першого відключення пристрою на фасаді будинку і 24/7 ліквідує аварійні ситуації на газорозподільній мережі, а також на внутрішньобудинкових мережах.