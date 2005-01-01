Папа Римський закликав молитися проти повстання машин

Понтифік побоюється, що роботи і штучний інтелект можуть заподіяти шкоду людству.

Папа Римський Франциск зробив щомісячне відеопослання з молитовними проханнями на листопад. І стосувалося воно штучного інтелекту і роботів. Понтифік звернув увагу на кардинальні зміни в суспільстві через досягнення в області штучного інтелекту. Зокрема, він зазначив, що лежить в основі епохальних змін і робототехніка може зробити світ кращим, але якщо вона поєднується з загальним благом. Про це повідомила прес-служба Ватикану.

- Штучний інтелект лежить в основі епохальних змін, які ми переживаємо. Робототехніка може зробити світ кращим, якщо вона поєднується із загальним благом. Тому що якщо технічний прогрес посилює нерівність, то він не є справжнім прогресом. Майбутній розвиток має орієнтуватися на повагу до гідності людини і Творіння. Помолимося, щоб прогрес робототехніки і штучного інтелекту завжди служив людині і був, - скажімо так - "людяним", - сказав він.

28 лютого Папа Франциск направив послання учасникам пленарного засідання Папської академії захисту життя про штучний інтелект. Він зазначив, що відносини між людиною і алгоритмом вимагають додаткових наукових досліджень, тому що не завжди легко "передбачити всі наслідки" і "розподілити обов'язки".

За словами понтифіка, технології є даром Божим, але їх не можна назвати "нейтральними інструментами": за своєю природою вони заходять так далеко, що "розмивають кордони, які до сих пір вважалися добре помітними: між неорганічною та органічної матерією, між реальним і віртуальним, між стабільними суб'єктами і подіями в безперервному відношенні один з одним ". На особистому рівні "цифрове століття змінює сприйняття простору, часу і тіла", так що "розпізнати і оцінити різницю стає все важче". На соціально-економічному рівні користувачі часто зводяться до "споживання, поневолення приватними інтересами, які зосереджені в руках у небагатьох".

- З цифрових слідів в Інтернеті алгоритми витягають дані, які дозволяють контролювати напрям думок і соціальні звички в комерційних або політичних цілях, часто без нашого відома. Така асиметрія, коли мало хто знає про нас все, а ми про них не знаємо нічого, отупляє критичне мислення і гальмує свідоме здійснення свободи. Непомірно посилюється нерівність, а знання і багатства накопичуються в декількох руках, що загрожує серйозним ризиком для демократичного суспільства, - сказав Папа.

Франциск звернувся до давньої місії Церкви: ставити людину - образ і подобу Бога - в центр, а не на околицю будь-якого людського досягнення.

- Ми бачимо новий рубіж, який можна назвати алгоретікою. Вона покликана забезпечити компетентну і загальну оцінку процесів, згідно з якими в нашу епоху створюються відносини між людьми, - вважає Папа.

Папська академія захисту життя, керівництво Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО), IBM, Microsoft і Європарламент підписали декларацію "Заклик до етики штучного інтелекту" (Call for AI Ethics), мета якої - не допустити "диктатури алгоритму".