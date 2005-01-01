Питьевая вода завода «Райське Джерело»

Многочисленные пробы и анализы водопроводной воды столицы, проведенные независимыми экспертами, подтвердили заверения коммунальных служб города о ее безопасности для использования в пищу. Но, присутствующие в растворенном виде элементы, таких как:

Железа и его соединений.

Добавляемого для обеззараживания хлора.

Небольшого количества нитратов.

Делают воду из под крана не желательной для употребления в сыром виде и использования при приготовлении детского или диетического питания. Рынок чистой питьевой воды сегодня предоставляет достаточно широкую возможность выбора. К сожалению, и здесь не вся продукция отвечает оптимальным параметрам для удовлетворения естественных потребностей в полезных веществах, которые человек получает вместе с водой. Речь идет о следующих показателях:

Жесткость – она бывает разная и наиболее «мягкий» показатель считается оптимальным.

Дистилляция – некоторые виды за счет усиленной фильтрации производителем приобретают параметры дистиллированной воды, которая не рекомендуется для употребления.

Производитель бутилированной питьевой воды завод «Райське Джерело» https://www.eden.com.ua/ решил данные проблемы с помощью собственной уникальной технологии. Вот, что она собой представляет и почему является гарантом качества продукции предприятия.

Технология очистки добываемой воды

Следует сразу отметить, что вода «Райське Джерело» добывается через собственную скважину предприятия с глубины более 100 м – оптимальная глубина залегания чистых источников для данного региона. Юрский водоносный горизонт, расположенный в официально признанном экологически чистом районе. Согласно проведенным независимым лабораторным исследованиям, она пригодна для употребления в пищу уже на момент добычи. После проведения стандартной механической очистки с помощью угольных фильтров от естественных примесей, вода подвергается следующим видам так называемой обработки:

Полное обеззараживание от любых видов бактерий с помощью ультрафиолетового облучения.

«Азонирование» с использованием специального оборудование.

Смягчение и удаление растворенных элементов железа.

Купаж воды на несколько категорий в зависимости от степени (глубины) проведенной очистки и обработки.

При этом технология быстрого розлива в идеально стерилизованные на специальном оборудовании бутыли из экологически чистого (пищевого) пластика полностью исключает попадание каких-либо загрязнений в уже обработанную воду и ее так называемое «Зацветание» в процессе хранения.

Наличие собственной транспортной инфраструктуры, а также организованной диспетчерской службы позволяет предприятию принимать и выполнять заказы на поставку воды потребителям без посредников собственными силами. Это обуславливает доступную стоимость продукта, гарантирует его качество и предоставляет возможность клиентам проводить заказы даже в праздничные или выходные дни.