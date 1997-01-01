Антонио Бандерас: роман с ароматами

Знойный и харизматичный актер, завоевавший тысячи женских сердец по всему миру, Антонио Бандерас славится не только своими достижениями на экране. Вот уже более 20 лет парфюмерия Antonio Banderas является известным и популярным брендом, чьи ароматы отличает особая элегантность, сила и магнетизм. Участие самого актера в рекламном маркетинге парфюмов подогревает интерес к новинкам и обеспечивает дополнительную притягательность для покупателей.

История создания бренда

Сотрудничество Антонио Бандераса с компанией Puig началось в 1997 году. Puig – испанская компания, работающая в сфере парфюмерии и моды с 1914 года и сотрудничающая с брендами Nina Ricci, Carolina Herrera, Paco Rabanne и Valentino. Первый парфюм Diavolo Antonio Banderas, выпущенный в 1997 году, сразу же обратил внимание на новый бренд и полюбился мужчинам по всему миру. Ну, а выпуск Diavolo per Donna (1999 год) позволил начать завоевание и женской аудитории.

На сегодняшний момент выпущено уже более 70 женских и мужских парфюмов от Антонио Бандераса, некоторые ароматы даже были отмечены наградой FIFI – высшим знаком отличия в парфюмерном мире.

Популярные мужские духи Антонио Бандерас

Все мужские ароматы бренда отличаются завораживающей притягательностью, они призывают к действию и наполняют уверенностью в себе. Каждый парфюм ориентирован на определенный возраст и образ жизни.

Spirit for Men Antonio Banderas был создан в соавторстве с известным парфюмером Пьером Варнье в 2004 году и получил несколько наград. Восточно-древесный аромат раскрывается постепенно, от цитрусовых нот к сердечным нотам корицы и ладана и обрамляется шлейфом из мускуса и амбры.

был создан в соавторстве с известным парфюмером Пьером Варнье в 2004 году и получил несколько наград. Восточно-древесный аромат раскрывается постепенно, от цитрусовых нот к сердечным нотам корицы и ладана и обрамляется шлейфом из мускуса и амбры. Blue Seduction Antonio Banderas – туалетная вода, завоевавшая невероятную популярность, над созданием которой работал парфюмер Оливер Кресп. Примечательный флакон из толстого стекла с ярко-синим парфюмом сразу настраивают на мысли о море, о спокойствии и свежести. Древесно–фруктовый коктейль интересно и гармонично сочетается с морскими свежими аккордами.

– туалетная вода, завоевавшая невероятную популярность, над созданием которой работал парфюмер Оливер Кресп. Примечательный флакон из толстого стекла с ярко-синим парфюмом сразу настраивают на мысли о море, о спокойствии и свежести. Древесно–фруктовый коктейль интересно и гармонично сочетается с морскими свежими аккордами. Аромат Antonio Banderas Seduction in Black отличается более ярким и страстным звучанием. Мускусно-кедровый коктейль обрамляется нотами смородины и бергамота, с тонким звучанием мускатного ореха и кардамона. Насыщенная композиция для темпераментного мужчины.

отличается более ярким и страстным звучанием. Мускусно-кедровый коктейль обрамляется нотами смородины и бергамота, с тонким звучанием мускатного ореха и кардамона. Насыщенная композиция для темпераментного мужчины. Парфюм Antonio Banderas The Golden Secret, над ароматом которого поработал известный парфюмер Кристоф Рейно, оформлен в аристократическом черно-золотом цвете. Пряно-фужерный букет открывается нотами мяты и зеленых яблок, затем звучит мускатным орехом и завершается нотами кедра, кожи и перца.

Популярные женские духи Антонио Бандерас

Женская серия парфюмерии отличается особой чувственностью и изысканностью, сохраняя при этом нотку испанской яркости и страсти.