Освіта в Європі: головні переваги

Вища освіта в Європі приваблює абітурієнтів кращими умовами навчання, цікавими спеціальностями, якісними дипломами, статусними вузами. В європейських вузах студенти вміло вивчають теорію і застосовують знання на практиці. Для цього є спеціально обладнані першокласні лабораторії, сучасні класи, майстерні та студії. Які ще переваги у навчання в Європі, детальніше нижче.

Якісна освіта

Європейський диплом відкриває двері для працевлаштування в кращі світові компанії. Випускники зарубіжних вузів ще під час навчання проходять стажування в BMW, Apple, Google, British Airlines і інших провідних організаціях.

Європейська освіта побудована на балансі практики і теорії. Наприклад, навчання в Голландії в політехнічних вузах передбачає проходження річної практики після 2-го курсу. У теоретичних ВНЗ студенти відпрацьовують навички на заняттях і семінарах.

Учні можуть самі вибирати навчальні предмети, причому навіть ті дисципліни, які не належать до обраної спеціальності. Вибрати викладача, скласти розклад занять і визначити теми, що цікавлять.

Програми навчання

Навчання в Європі часто має на увазі вивчення вузьких напрямків. Наприклад, в Ірландії можна отримати освіту в сфері експериментальної фізики, екологічної біології, нейронауки, інженерії біосистем.

Особливі можливості відкриті в навчальних закладах Швейцарії. І мова не тільки про можливості навчатися англійською, німецькою, французькою, італійською мовами. У Швейцарії можна знайти цікаві програми в сфері менеджменту та бізнесу: "менеджмент і маркетинг в спорті", "міжнародний готельний менеджмент". Крім того, навчання в Швейцарії дає можливість отримати подвійний диплом з французькими та іншими європейськими вузами.

Європа або за океан?

Європейська освіта має багато переваг у порівнянні з навчанням в Австралії, США або Канаді. І ось лише частина з них:

Вивчення відразу декількох мов - навчання ведеться на місцевій та англійській мові.

Статус в світових рейтингах - найбільш престижними вважаються британські вузи.

Економія коштів - вартість навчання в Європі набагато нижче. У США ціна навчання стартує від 30-40 тис. доларів на рік, в Нідерландах - близько 9 тис. євро, в Британії - приблизно 15 тис. фунтів. У деяких країнах Європи є безкоштовна освіта для українців.

Високі шанси на отримання стипендії - найлегше отримати фінансову підтримку від німецьких, австрійських, французьких стипендіальних фондів.

Навчання за кордоном - це старт запаморочливої кар'єри, насичене студентське життя, приємні враження та нові друзі.