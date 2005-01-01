Сердцевина замка входной двери

Для защиты частной территории от несанкционированного доступа сторонних лиц используют различные запорные механизмы. Как правило, их устанавливают на входную дверь в подъезд, дом, квартиру. Огромной популярностью пользуется цилиндровый замочный механизм. Применение таких конструкций не вызывает никаких сложностей. Изделия являются надежными, не требуют подключения к сторонним источникам питания.

Сердцевины для замков цилиндрового типа – основная часть секретного механизма. При неисправности сердечника, его можно заменить на новый элемент. Конструкция включает комплект пластинок, дисков или штифтов, под которые выпускаются ключи. Они имеют специальный кодовый набор, подходящий для определенной личинки для замка.

Основные разновидности цилиндровых замочных механизмов, их особенности

Одним из главных факторов, которые влияют на стоимость сердцевины замка, является вид секретного механизма, подробнее прицениться можно на сайте магазина замок.укр: https://xn--80ankhk.xn--j1amh/g21152701-tsilindry-dlya-zamkov. В продаже имеются следующие типы конструкций цилиндрового типа:

из штифтов. Изделия могут иметь разное количество рядов. Надежность запорного устройства напрямую зависит от их числа. Чем больше рядов, тем выше уровень надежности замка. Механизмы с высоким показателем секретности изнашиваются гораздо быстрее, чем более простые изделия;

из дисков. Устройство имеет продолжительный термин службы, высокий уровень секретности. В качестве кодового механизма используются специальные шайбы. При повороте подходящего ключа шайбы с отверстиями совпадают, в результате чего замок отпирается;

из рамок. Механизмы преимущественно используют для установки в письменный стол, автомобиль. Конструктивной особенностью является наличие пластин с боковыми пружинами.

При подборе цилиндра необходимо обязательно учитывать толщину дверного полотна. Сердцевины замков на корпусе могут располагаться в центральном или крайнем положении. При установке важно учитывать, что замочный цилиндр не должен быть посажен слишком глубоко в корпус, либо выступать из него. Благодаря правильному монтажу обеспечивается безопасность и комфортное использование.

Критерии подбора замочных механизмов цилиндрового типа

При покупке замочной сердцевины рекомендовано учесть следующие моменты:

материал. В процессе изготовления используют латунь, алюминий, силумин. Надежными и долговечными являются модели из латуни. Силуминовые механизмы очень хрупкие;

способ открытия. Существуют односторонние (ключ открывает с одной стороны) и двусторонние (осуществляется открытие двери с обеих сторон) разновидности;

производитель. Чтобы купить надежное и качественное изделие по доступной цене, рекомендовано выбирать известные бренды с хорошей репутацией.

Мы предлагаем купить цилиндр в замочную сердцевину на выгодных условиях. В нашем каталоге вы сможете подобрать лучший вариант для входной или межкомнатной двери. Все механизмы имеют высокое качество, которое подтверждается соответствующими сертификатами.

Какие преимущества имеют цилиндровые замки

Цилиндровые механизмы получили широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

высокий показатель надежности;

максимальный уровень секретности;

небольшой размер ключа;

простота замены механизма;

защищенность от различных отмычек.

Не лишены данные механизмы и недостатков. К минусам цилиндровых устройств относят низкую защищенность от силового воздействия, виброотмычек, кислот. Как показывает статистика, такие методы взлома применяются крайне редко. Поэтому можно смело выбирать цилиндровые замки для установки на различные двери.