Як реагувати на критику начальника?

Критика - необхідна складова робочого процесу. Однак реакція на неї залежить від ряду причин. По-перше, чи є вона конструктивною(тобто співробітник дійсно винен). По-друге, від манери керівника критикувати (емоційна реакція, яка використовується лексика, чи робить він це за зачиненими дверима, або прилюдно, щоб «нагнати страху» на інших). По-третє, від типологічних властивостей критикованого.

Людина з рабським мисленням, яка звикла до «різок», схилить голову ще нижче і побіжить виправляти «огріхи». Сильна особистість відчує гнів, може і заперечити при нагоді, не боячись подальших «санкцій».

Це пов'язано з тим, що одним людям критика допомагає підвищити ефективність, а іншим лише гальмує особистісний розвиток. Критика може бути емоційною, тобто не має відношення до ваших ділових якостей і рівня професіоналізму в цій сфері. Вона обумовлена лише особистими проблемами керівника: самодурством, бажанням виплеснути негатив, помстою за нерозділену симпатію, заздрістю, проекцією (нагадуєте керівнику людину, яка його свого часу «гнобил»), поганим вихованням (шеф цінує вас, але у нього типовий лексикон брутального провінціала ).

З потоку такої критики важко зробити конструктивні висновки, так як вона емоційно перевантажена і суперечлива (то керівникові не подобається, що ви повільно працюєте, то його дратує ваша поспішність), або містить одні причіпки (не подобається ваш голос, колір колготок, паперу на вашому столі лежать не під тим кутом).

Емоційна критика зазвичай подається на публіку, з різних приводів, з гендерною зарозумілістю, порожнім самовдоволенням і неприхованою насолодою з боку критикана.

Що робити? Розуміти, що з вашим шефом-селюком ні в якому разі не можна вести розмови про особисте життя, поширюватися про сім'ю і т. д.

Після шквалу такої ось несправедливої критики потрібно витримати паузу, постаратися не спілкуватися з ним, при нагоді прокоментувавши його «жіночі істерики »в самому принизливому для нього варіанті. Не варто демонстративно реагувати на критику і протистояти такому керівнику. Залишайтеся незворушною, не дозволяйте вибити вас з колії. Ввічливо і впевнено дайте зрозуміти керівникові, що він може оцінювати тільки ваші професійні якості.

Професійна критика містить вказівки на конкретні промахи і їх наслідки для фірми або іншої установи. Вона завжди аргументована (є докази вашої вини), висловлюється наодинці. Керівник, який критикує вас професійно, розуміє, що «не помиляється той, хто нічого не робить», а тому ваші знання, вміння і навички його влаштовують, слід підкоригувати лише їх деякі нюанси.

Що робити? Категорично не можна відмовчуватися, «заривати голову в пісок», робити вигляд, що «все в цілому добре». Так як в разі незадоволеного мовчання, скривдженого сопіння або замітання слідів довіра керівника до вас зменшиться. Визнайте свою провину. Також не рекомендується перекладати відповідальність на інших.

Так, іноді наша робота страждає від неорганізованості колег, але якщо ми будемо постійно на них скаржитися, ставлення до нас поступово буде погіршуватися. Якщо ви зробили помилку в якій-небудь справі, в наступний раз зробіть аналогічне завдання на всі 100%. Вдома, в спокійній обстановці, проведіть роботу над помилками - знайдіть дійсну причину вашого промаху. Тоді він більше не повториться.

Правильна реакція на ділову, справедливу критику повинна бути наступною: спокійно вислухати критику; уточнити її суть (з'ясувати, що конкретно не подобається співрозмовникові); погодитися з критикою (це нейтралізує вже виниклу напруженість, та й показує вашу зацікавленість у виправленні своїх помилок); в разі часткової незгоди з критикою потрібно прийняти тільки те, що є правдою; приступити до виправлення негайно.

Якщо ви зробили помилку, але в цілому є хорошим працівником, то не потрібно драматизувати ситуацію і бігти до відділу кадрів з побіжно написаною заявою про звільнення. Життя не закінчується після кожного зауваження або навіть службового стягнення. Ідіть і працюйте!