Лазерна корекція зору: як проходить, показання та методи

Короткозорість, далекозорість та астигматизм - патології рефракції зорової системи, які зустрічаються у великої кількості людей. Лазерна корекція зору - це можливість пацієнтам з такими порушеннями очей назавжди відмовитися від постійного носіння окулярів або контактних лінз.

Хірургічне втручання за допомогою лазерних технологій дозволяє впливати виключно на форму рогівки і виправити її неточність. Після операції відновлюється гострота зору, що дозволяє знову чітко бачити.

Лазерна корекція зору

Лазерна рефракційна хірургія постійно розвивається, з'являються нові покоління обладнання та методики втручань, а позитивні результати дозволяють говорити про безпеку і довгостроковому ефекті процедури.



Також одним з головних переваг такої корекції вважається швидкість її проведення та відсутність необхідності в госпіталізації - всі лікувальні заходи проходять в амбулаторних умовах. Передопераційна підготовка, сама операція і первинна оцінка результатів займає близько 2-3х годин, після чого пацієнти самостійно залишають клініку, а через кілька днів повністю повертаються до звичного ритму життя.

Показання до лазерної корекції зору

Процедура виправлення аномалій рефракції за допомогою лазерних технологій може бути рекомендована практично всім пацієнтам з подібними порушеннями. Обмеження існують тільки для патологій високого ступеня, хоча лазери останніх поколінь забезпечують максимальний діапазон ефективності.

Лазерна корекція за методом LASIK застосовується у випадках таких захворювань органу зору:

Гіперметропія від +1 до +6 діоптрій - порушення зору поблизу.

Міопія від -1 до -15 діоптрій - утруднення при розгляданні предметів, розташованих далеко.

Астигматизм від 1 до 4 діоптрій - різниця в ламанні променів в різних меридіанах одного ока.

Змішаний астигматизм - поєднання короткозорості і далекозорості.

Також особливим показанням є непереносимість контактних лінз при алергічних та інших захворюваннях, складності в постійному носінні окулярів внаслідок особливостей професійної діяльності. Можливо також зробити лазерну корекцію зору пацієнтам, у яких спостерігається патологія тільки на одному оці.

Підготовка до операції

Визначення показань до втручання і можливості його проведення відбувається на прийомі у офтальмолога, який оцінює стан зорової системи. Тільки після комплексного огляду, проведення всіх діагностичних тестів і постановки остаточного діагнозу можна оцінити передбачуваний результат і ризики лазерної корекції зору.



Після виключення протипоказань до рефракційної хірургії проводять ряд додаткових обстежень очі і пацієнт здає аналіз крові.



Обов'язкова процедура підписання згоди - пацієнт повинен знати, як проходить лазерна корекція зору, всі можливі ризики і наслідки.



Людині, який зважився на операцію, необхідно брати безпосередню участь в процесі і максимально допомагати хірургам. Йому необхідно точно виконувати рекомендації лікаря на всіх етапах підготовки і проведення операції, і після неї.



Важливо пам'ятати, що за 14 днів до корекції не можна носити контактні лінзи, рогівка повинна прийняти природне положення, яка через використання лінз змінює свою форму.



Також за кілька днів слід відмовитися від спиртних напоїв - вони викликають сухість очей, можуть стати причиною недостатнього дії анестетиків.

Безпосередньо в день операції:

дівчатам протипоказано нанесення макіяжу - шкіра повік і навколо очей повинна бути абсолютно чистою. Всі косметичні засоби необхідно ретельно змити;

заборонено користуватися туалетною водою;

необхідно зібрати з собою всі медичні документи і паспорт;

слід мати при собі сонцезахисні окуляри - вони знадобляться після корекції.

Що потрібно від пацієнта під час лазерної корекції зору:

максимально розслабити м'язи всього тіла;

сфокусуватися на червоному плямі і не зводити з нього погляд;

перестати хвилюватися про знеболювання - дія спеціальних крапель-анестетиків точно не припиниться, для цього їх закопують двічі;

пам'ятати, що не можна порушувати стерильність і торкатися до лицевої області та руками;

виключити різкі рухи - лазерна корекція зору проводиться під мікроскопом, і будь-яка зміна положення тіла пацієнта заважає хірургові;

бути готовим до випадання червоного плями з поля зору на 10-15 секунд;

намагатися зберігати спокій і позитивний настрій.

Методи корекції

Існує кілька основних методик лазерної корекції зору. Вони розрізняються видом і моделлю використовуваного лазера, безпосередньо ходом операції.

Найбільш відомі такі види лазерної мікрохірургії:

ФРК - фоторефракціонной терапія. Один з перших і вже застарілих методів, заснований на дії ексимерного лазера. Пристрій виправляє конфігурацію рогівки за рахунок абляції її поверхневого шару. Оскільки таке втручання досить травматично, застосовують його вкрай рідко. Також ризики ускладнень при цьому способі лазерної корекції досить високі, можливий розвиток помутніння рогівки за рахунок процесів рубцювання. Період відновлення зорових функцій також збільшений і становить близько 30 днів. Однак цей метод виключає вплив на глибокі шари рогівки і механічні маніпуляції з оком, що визначає його переваги перед іншими варіантами лазерної корекції. Також в післяопераційному періоді практично не змінюється фізична міцність очі, тому немає обмежень для активності після втручання.

Ласік (LASIK). Відрізняється від попереднього необхідністю формування клаптя рогівки. Проводиться маніпуляція з використанням спеціального приладу - мікрокератома, який відкриває доступ до серединним верствам тканини рогової оболонки. Операцію проводять одночасно на двох очах, що економить час і сили на підготовку до втручання. Пацієнт не відчуває болю.

Супер Ласік (Super LASIK). Методика лазерної корекції зору користується заслуженою популярністю за рахунок можливості врахування індивідуальних особливостей будови рогівки. Персоналізований підхід особливо важливий у випадках складних порушень рефракції, він дозволяє домогтися кращих результатів з мінімальною травматичністю. Особливість методу Super LASIK полягає в передопераційному вимірі аберацій - спотворень в зоровій системі. Аберрометра вказує на всі неточності нижчого і вищого порядку, які згодом виправляються за допомогою лазерних технологій. Результат впливу - ідеальна форма рогівки, яка забезпечує пацієнту нормальну рефракцію. Імовірність ускладнень мінімальна.

ФемтоЛасік. Методика відрізняється тим, що при формуванні клаптика рогівки застосовується фемтосекундний лазер. Безконтактний спосіб впливу на поверхневі шари рогівки ока дозволяє створювати тонкі зрізи і повністю контролювати параметри клаптика рогівки.

Схема операції по корекції зору

Також існують такі модифікації лазерної корекції зору, як Епі ЛАСИК, ЛАСЕК і інші. Вибір залежить від особливостей клінічного випадку, фінансових можливостей пацієнта.

Як виконують лазерну корекцію зору

Паціент заходить в операційну кімнату в супроводі медичного персоналу - медсестра підказує, як необхідно поводитися, щоб не порушити режим стерильності. Після передопераційної підготовки йому пропонують зручно розташуватися на спеціальній кушетці, при цьому голова має лежати в спеціальному поглибленні, а руки - розташовуватися строго уздовж тулуба.



Процес лазерної корекції зору можна умовно розбити на кілька етапів:



1. Підготовка. Операція проводиться під місцевою анестезією - для цього застосовуються знеболюючі краплі. Дія препарату починається відразу після закапування. Після цього для фіксації століття надаватися спеціальний пристрій - векорасшірітель. Така розпірка не дає моргати і закривати очі, що дуже важливо під час маніпуляцій на органі зору. Пацієнту необхідно весь час дивитися прямо перед собою на червону крапку.

2. Етап формування клаптя рогівки. Щоб працювати в глибинних структурах рогової оболонки ока, необхідно забезпечити до них доступ. Фемтосекундний лазер або мікрокератом формує рогівковий клапоть діаметром близько 9-10 мм - він відсувається в сторону на весь період операції. Саме в цей момент пропадає червоне миготливе пляма - пацієнта обов'язково попереджають про це, щоб він не злякався.

3. Операція. Найважливіший етап - безпосередньо вплив лазера на структури рогівки. Проведення таких маніпуляцій вимагає від хірурга-офтальмолога особливих навичок, досвіду, а також максимальної концентрації на процесі лікування. Пацієнту необхідно просто лежати і дивитися на миготливе червона пляма для фіксації погляду, більше нічого не потрібно. Лазер впливає на рогову оболонку за певною методикою - такий алгоритм відпрацьований і перевірений, тому не слід хвилюватися про правильність виконання маніпуляції. Час впливу лазерного променя становить близько 1-5 секунд, протягом яких пацієнт чує характерні звуки роботи пристрою.

4. Завершення. Після зміни форми рогівки клапоть її поверхневого шару повертається на місце, а в очі закопується спеціальний розчин. Шви не накладаються - особливості будови рогівки дозволяють розраховувати на самостійне загоєння захисного шару оболонки. Після декількох хвилин спокою знімається векорасшірітель - це свідчить про закінчення операції. Важливо не поспішати міцно стуляти повіки і міняти положення очей - перший час після втручання протипоказане будь-який тиск на очне яблуко.

5. Первинний післяопераційний період. Кілька годин після операції пацієнт перебуває під ретельним наглядом лікарів - це дозволяє оцінити початкові результати лазерної корекції, а також переконатися в його безпеці. Через 1-2 години можна вирушати додому, бажано в супроводі близької людини. Якщо день досить сонячний, використовуйте захисні окуляри. Важливо отримати рекомендації офтальмолога на початковий реабілітаційний період, визначити дату наступного прийому.



Післяопераційний період



Ранній післяопераційний період починається відразу після втручання - перші 1,5-2 години пацієнт знаходиться під наглядом лікаря. Хоча гострота зору відновлюється практично відразу, можуть бути неприємні відчуття - відчуття чужорідного тіла, затуманення погляду, миготіння «мушок» перед очима, сльозотеча, печіння, світлочутливість, набряк повік. Симптоми можуть турбувати протягом декількох годин або навіть діб після операції.



Тому важливо, щоб поруч з пацієнтом був супроводжуючий - він допоможе безпечно дістатися з клініки додому і виконувати приписи лікаря. Треба запам'ятати черговість використання препаратів і дотримуватися всіх рекомендацій офтальмолога.



Подальші терміни реабілітації можна розбити на такі етапи:



Перші кілька днів. Триває ранній період після операції - необхідно приходити в клініку для контролю стану очі і відновлення зорових функцій. Обмеження в цьому періоді найбільш суворі - виключається умивання, будь-які фізичні навантаження, водіння автомобіля, робота за комп'ютером, вживання алкоголю.

Два тижні. Обмеження стають менш суворими, дозволяється акуратно мити голову за умови дотримання техніки безпеки і попередження потрапляння хімічних агентів і косметичних засобів в очі. Поступово можна повертатися в звичний робочий графік, тільки слід уникати роботи з підвищеними зоровими навантаженнями. Однак від косметики та алкогольних напоїв як і раніше слід відмовитися. Також заборонено відвідувати сауни, басейни, перебувати під сонцем без сонцезахисних окулярів.

Місяць. Через чотири тижні форма рогівки повністю фіксується, а всі заборони і обмеження з пацієнта знімаються. Тепер він може насолоджуватися звичайними діями, розглядаючи предмети чітко і ясно без окулярів і контактних лінз.



Можливі ускладнення



Гарантувати відсутність ускладнень не можна ні в одній зі сфер медицини. Оскільки успіх будь-якого втручання в організм людини залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, передбачити результати абсолютно точно неможливо. Однак статистика стверджує, що з ускладненнями лазерної корекції зору стикаються тільки 0,01% пацієнтів.



Найбільш часті небажані наслідки операції:

кератити та інші запалення структур очі;

набряки;

крововиливи;

різні травми органа зору;

недостатня або надмірна корекція рефракції;

вростання епітеліальних структур під рогівковий клапоть;

зміщення вирізаного ділянки рогової оболонки;

тимчасове порушення сутінкового зору.

Всі можливі ускладнення носять оборотний характер і лікуються під обов'язковим контролем фахівця. Лікар обов'язково попереджає про можливі ризики ще на етапах передопераційного консультування, робить все можливе, щоб не допустити розвитку ускладнень. Детальніше про послугу лазерної корекції читайте на сайті https://lvivmedicalcenter.com/services/ophthalmology/ клініки ЛМЦ. Лазерна корекція зору вважається максимально безпечною і малотравматичної. Також профілактикою розвитку негативних наслідків корекції є відповідальна підготовка до операції і ретельне дотримання всіх рекомендацій офтальмолога в післяопераційному періоді.