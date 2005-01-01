Штрафи за відсутність маски: за що можуть покарати і скільки доведеться заплатити

З 21 листопада поліцейські мають право штрафувати прямо на місці.

З суботи, 21 листопада, в Україні почали діяти штрафи за відсутність захисної маски або респіратора в громадських місцях і транспорті. Правоохоронці мають право оштрафувати порушників на місці.

Згідно документу, що набрав чинності, маска або респіратор повинні повністю закривати ніс і рот. При цьому маска може бути як придбаною, так і зробленою своїми руками.

Де треба носити засоби індивідуального захисту:

в громадських будівлях, спорудах (магазинах, ТЦ, спортзалах, лікарнях, університетах, державних установах і т. д.);

в громадському транспорті.

Сума штрафу - від 170 до 255 гривень. Такий же штраф буде діяти за неправильне носіння масок або респіраторів.

- Тому ні під носом, ні на підборідді, ні на руці. Носити маску правильно! Норма про 17 тисяч гривень залишається в силі для всіх інших порушень карантину, - уточнила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Хто може штрафувати

Право штрафувати за відсутність маски мають:

поліцейські;

працівники епідемічного контролю;

представники органів місцевого самоврядування.

Гуляти по парку можна, дихаючи на повні груди - поза приміщеннями перебування без маски не буде каратися. Штрафувати порушників будуть тільки за перебування без маски в громадських будівлях. Це, зокрема, торговельні центри, магазини, бібліотеки, музеї, лікарні, університети, спортзали, церкви, а також державні установи, - пояснила Кравчук.

Для чого ввели закон

На думку авторів закону, нововведення мінімізує поширення коронавіруса і дозволить взяти під контроль зростання кількості хворих COVID-19, зменшивши навантаження на медиків.

- Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їх здоров'я і життя, а також зменшення кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, допоможе запобігти неконтрольоване зростання числа хворих COVID-19 і перевантаження медичних установ, - запевнили в прес-службі президента.