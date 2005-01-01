Новий рік в Києві: ярмарки на Софіївській площі не буде через карантин

Новорічні свята в Києві через пандемію COVID-19 і карантину пройдуть без традиційного ярмарку, концерту та фудкорту, але ялинку все ж залишать. Про це 19 листопада повідомляє УП.

- Ми відмовилися однозначно від фудкорту, де треба щось готувати. Залишимо щось легке, що можна за склом зробити і з вікна подати. Кава, чай, какао, глінтвейн - це залишиться і буде в маленьких будиночках. Можливо, ще будуть сувеніри. Все інше - концерти, святкування дня Святого Миколая - на це все буде обмеження, - повідомив засновник проекту FolkUkraine Ігор Добруцький.

Поки не планують навіть великий концерт в новорічну ніч. Готують тільки відкриття ялинки - 19 грудня о 19.00. Однак, як буде проходити святкування, поки невідомо. Організатори стежать за епідеміологічною ситуацією і кажуть, що готові вносити корективи.

Головна ялинка країни залишиться на Софійській площі, але інші святкові локації частково перенесуть до Арки дружби народів, а будиночки з напоями розмістять на Володимирській гірці.

На Контрактовій площі встановлять каток і гірку. Там планують продавати сувеніри, напої і закуски.

- Залишилася тільки ялинка, щоб люди могли привітати один одного. Ярмарки не буде. Залишимо ілюмінацію, ялинку, святкування і надію, - сказав Добруцький.

Головна ялинка України в цьому році буде штучною і досягне висоти 31 метр. Таким чином вона стане найвищою з усіх, коли-небудь встановлених на Софіївській площі. Оскільки тематика цьогорічного свята - "Казковий ліс", прикрашати її будуть шишки, жолуді, білочки, грибочки тощо. Стояти ялинка буде на "Чарівному пеньку", виконуючому заодно роль фотозони.