У бельгійській церкві знайшли капсулу часу: поради з 1941 року нащадкам на випадок війни

Послання написали четверо малярів, які працювали в церкві.

Під час ремонту церкви Святого Якова в бельгійському місті Антверпен виявили послання з минулого. У ньому четверо малярів дали поради нащадкам на випадок війни. Капсулу часу, датовану 21 липня 1941 року, знайшов робочий. Про це сказано в офіційному "Інстаграм" -аккаунті міста.

- Коли цю стелю знову пофарбують, ми більше не будемо належати цій землі, - говорила записка.

Маляри Джон Янссен, Юл Гізелінк, Луї Шантрье і Юл Ван Хемельдонк розповіли про те, що пережили дві війни і їхнє життя не було солодким. Тому своїм спадкоємцями вони рекомендували завжди мати вдома запаси їжі, кави і тютюну - на екстрений випадок.

- Ми повинні сказати нашим нащадкам, що ми не дуже добре провели час за життя. Ми пережили дві війни, одну в 1914 році і одну в 1940 році. Ми стоїмо тут, голодні, працюючи за центи, щоб отримати трохи їжі. Я даю нашим нащадкам добру пораду, коли знову справа торкнеться війни. Протягом життя добре дбайте про запаси в будинку, таких як: рис, кава, борошно, тютюн, пшениця, зерно. Насолоджуйтесь життям в повній мірі, вчасно одружуйтеся, а хто одружений - бережіть родину! Салют, чоловіки! - наголошував лист.

Повідомлення було заховано в сірниковій коробці, яку виявили в замковому камені, прикрасі кладки в вершині зводу або арки. Робочі написали своє повідомлення на звороті двох купонів.

У липні 2019 року в селі Могилівка Вінницької області місцеві взялися привести в порядок Будинок культури, і під час ремонту знайшли невелику залізну коробку. Відкрили її, а там - лист, датований 1 березня 1989 року, і два фото. На зворотному боці послання було написано "Хай живе вільна Україна!", І намальований знак, схожий на малий Герб України - Тризуб. Це був час так званої "Перебудови", правління Горбачова і за таке гасло і герб можна було в тюрму потрапити. Судячи з підпису в листі, автори послання - батько і син Насиковський Йосип і Юрій. Написали вони його з метою подарувати нащадкам "мить з минулого".