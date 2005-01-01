Termopapa - лучший интернет-магазин теплых полов?

Рынок теплых полов сейчас очень разнообразен. Производители предлагают варианты с разной мощностью, вариантами монтажа и даже принципом работы. Электрокабель и электромат более стандартное и понятное решение. И тот и другой заливается стяжкой или ложится под плиточный клей. С той лишь разницей, что нагревательный мат более удобен в монтаже. Инфракрасная пленка - не всем понятный источник тепла. Она обогревает инфракарнсным излучением - теплым, не сушащим воздух, а потому более подходящим для здоровья человека. Ик-пленка может быть разной мощности и ограничена в способах монтажа. Большинство моделей нельзя заливать смесью, а крепится она сухим способом: под ламинат, линолеум, паркет и другие легкие напольные покрытия.

Наряду с большим количеством вариантов теплых полов, не менее разнообразен выбор продавцов. И выбрать из них самого лучшего не всегда легкая задача. Ведь все готовы обещать лучшее, а вот о профессионализм и качестве товра сложно судить по словам. Один из продавцов - интернет-магазин termopapa.com.ua уже более 5 лет предлагает купить теплый пол в Украине. Большой опыт как в выборе вариантов, так и в их установке подтверждает тот факт, что магазин один из самых надежных в Украине.

Чтобы не быть голословными, приведем несколько фактов, которые присущи лишь лучшим продавцам. Итак, оформляя заказ в интернет-магазине termopapa.com.ua, вам помогут подобрать вариант теплого пола, который оптимально подойдет для вашего помещения. Вместе с покупкой вы можете заказать установку системы отопления. Специалисты сайта сделают ее быстро и грамотно, с учетом всех современных тенденций и нововведений. И ваш теплый пол будет очень эффективен и сохранит затраты на электроэнергию.

Грамотно настроить работу системы невозможно без терморегулятора. Менеджеры сайта или бригада по установке подробно расскажет о возможностях и преимуществах каждой модели и поможет подобрать лучшую для вас. Терморегуляторы делятся на программируемые и нет, механические и сенсорны, накладные или внутренние. Вариантов масса и каждый из них может для одних более подходить, чем для других. Чтобы не переплачивать, лучше заказать его вместе с монтажом у специалистов интернет-магазина Тermopapa. Кабель используют для обогрева канализаций, трубовпроводов, в системах антиобледенения крыш. Также, ним обогревают почву в теплицах, дорожки перед домом и лестницы. А инфракрасная пленка монтируется не только в пол, а и на потолок, стены. Она обогревает инкубаторы и клетки с птицами. Как видите, система очень популярна, а ее название “теплый пол” лишь формальность к которой просто все привыкли.