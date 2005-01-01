Україна отримала статус "частково інтернет-вільної" в дослідженні Freedom House

Країна отримала 61 бал в рейтингу.

В Україні влада в значній мірі запобігла істотним порушенням права на приватність в рамках пандемії COVID-19. Однак, системні загрози свободі в мережі залишаються. Так, є випадки маніпулювання контентом і переслідуваннями користувачів Інтернету за публікації, які можуть бути захищені міжнародним стандартом захисту прав людини. Про це йдеться в звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House "Свобода у мережі 2020".

Дослідження охоплює період з червня 2019 по травень 2020 року. За його результатами Україна отримала в рейтингу 61 бал і названа фахівцями як "частково вільна" країна.

За словами директора офісу Freedom House в Україні Метью Шаафа, українська влада "продовжує блокування великої кількості веб-сайтів і деякого типу контенту, посилаючись на його небезпеку для суспільства, без надання переконливих аргументів на користь того, що блокування це єдина ефективна і можлива опція" . Він зазначив, що ситуація виглядає так, що політика блокування стає єдиною, а не останньою опцією.

- Крім постійного нехтування принципами захисту прав людини і верховенства права, спрямованих на захист від цензури, виглядає так, що політика блокування стає єдиною, а не останньою опцією. На жаль, за весь цей час майже ніяких зусиль з боку держави не було направлено на те, щоб навчити і підготувати українських громадян ставати відповідальними та досвідченими користувачами інформації та Інтернету, - зазначив Шааф.

За даними Freedom House, у вересні 2019 уряд прибрав вимогу проходити ліцензування для провайдерів послуг Інтернету, зменшивши потенційні ризики для політичного втручання та корупції в секторі інформаційно-комунікаційних технологій. У той же час, українська влада розглядала два законопроекти, які, на думку експертів FH, можуть мати негативний вплив на цифрові права.

- Запропонований проект закону про дезінформацію потенційно може ввести відповідальність за умисне поширення брехливої інформації і дозволити державі визначати хто є, а хто не є журналістом / кою. Також, слід звернути увагу на законопроект про медіа, зареєстрований в парламенті в кінці 2019 року. Він може дозволити закриття онлайн-видань з боку держави за публікацію пропаганди, - підкреслив Шааф.

В організації також зазначили, що в травні президент Володимир Зеленський продовжив дію санкцій, законність яких, на думку правозахисників, залишається під питанням, російських платформ "Однокласники" і "ВК" через поширення антиукраїнської пропаганди.

Правозахисники додали, що у відповідь на COVID-19 уряд запустив додаток "Дія" для моніторингу за тим, як люди дотримуються самоізоляції, як зберігаються дані користувачів про місцезнаходження і їх цифровий знімок. Доступ до цих даних має Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція.

Правозахисники відзначають, що хоча ситуація в Україні змінилася неістотно, зміни в методології дослідження привели до поліпшення оцінки свободи в мережі. Так, нинішній звіт виключає з аналізу ситуації з правами людини онлайн на окремих тимчасово непідконтрольних частинах Донецької та Луганської областей, а також у Криму враховуючи, що умови на цих територіях дуже сильно відрізняються від ситуації на підконтрольних уряду територіях України.

З огляду на це Freedom House назвав Україну "частково вільною" країною.

- Оцінка стану з правами людини онлайн в Україні істотно покращилася за рахунок того, що в нинішньому аналізі не була врахована ситуація на тимчасово окупованих територіях східного Донбасу. Як наслідок, оцінка змінилася в питанні B4 (Самоцензура), B8 (Цифровий активізм) і C8 (Кібербезпека). Ситуація в країні, в той же час, змінилася неістотно, - підкреслили в організації.

У 2019 му році Україна також отримала статус "частково вільної" в звіті "Свобода у мережі 2019" міжнародної правозахисної організації Freedom House, зайнявши 96-е місце.