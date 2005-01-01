Хто правий у війні: думка Церкви

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

У будь-якому конфлікті - побутовому, збройному - завжди виникає питання: хто має рацію, на чиєму боці правда? Відповіді можуть бути різними: прав сильніший, багатший, більш напористий або авторитетний. Але це не так. Прав завжди той, хто хоче миру. Той, чиї дії мотивовані бажанням досягти миру і примирення.

Благословення Господнє приходить на того, хто намагається дотримуватися заповідей Божих. Одна із заповідей блаженств говорить: блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Отже, Божа благодать там, де шукають світу, і з тими, хто до нього прагне.

Господь словами і справами постійно закликає людей до миру. Він заповідав прощати ворогів і з милості втихомирив бурю на Генісаретському озері. Євангеліє пронизане єдиною відозвою стежити дух мирний. Слова Божі - світ і розрада для душі.

Господь - уособлення досконалого світу. Одне з Його імен - Світ, Згода. Його світ - променистий, що опромінює, спокійний і безтрепетний, як осіннє світло. . Згода Божа - це єдність Пресвятої Трійці, одностайність і однодумність між Отцем, Сином і Духом Святим.

Той, хто прагне до миру - прагне до Бога. І навіть найменший порив в мирному напрямку буде підтриманий Богом і благословенний.