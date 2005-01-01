Археологічна сенсація на Житомирщині: вчені виявили загублене місто часів Київської Русі

За словами учасника археологічної експедиції, це дає право вважати місто Городницю старшим на кілька сот років.

На Житомирщині археологи виявили невідоме раніше місто часів Київської Русі. Як написав на своїй сторінці в Facebook науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук Олександр Алфьоров, поселення "загубилося" в Городниці.

- Археологи, які обстежили місце знахідки Городницького скарбу під керівництвом Андрія Петраускаса, знайшли невідоме раніше місто часів Київської Русі! Воно "загубилося" прямо в Городниці! Тільки професійний погляд археологів виділив серед дерев і горбистої місцевості структуру досить великого міста, - зазначив Алфьоров.

Він додав, що подальший огляд дав результати. Так, фахівці виявили дві лінії оборони - валів - Стародавньої Городниці. Також наші давні фортифікатори створили ескарпи - спеціально підготовлені оборонні круті схили. Археологи вже знайшли перші матеріали. Це "невеликі фрагменти обпаленої глини, з властивою формою для плінфи - цегли княжої доби".

- Отже, перед нами знайдений град зі складною фортифікацією і, очевидно, з залишками цегляної будови (швидше за все церкви). Щирі вітання всім учасникам експедиції, жителям Городниці, і науковому співтовариству! Відтепер можна офіційно вважати історію Городниці старшою на кілька сотень років, - зазначив Алфьоров.

Дослідник додав, що незабаром буде проведено детальне обстеження граду, а результати будуть опубліковані.

Раніше археологи виявили на Арбатській стрілці поховання знатного воїна епохи середньої бронзи. Воно було біля могили.