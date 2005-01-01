Як знайти роботу і не розгубити позитив

Прості поради, які допоможуть зберегти психічне здоров'я при пошуку роботи, дав кадровий портал Work.ua.

Незважаючи на те, що сьогодні, завдяки розвитку технологій, здобувачеві не потрібно кожен день оббивати пороги компаній-роботодавців, все ж психологічний тиск на кандидатів залишається досить високим, вважають експерти Work.ua. І дають кілька порад, щоб пошук роботи проходив легше і результативніше.

1. Більше спілкуватися

Люди, які шукають роботу, можуть відчувати себе ізольованими, вважаючи, що допомоги можна чекати тільки від себе самого. Але, кажуть експерти, замикатися в собі при працевлаштуванні - небезпечне рішення. А позбутися від почуття самотності допоможе звичайне спілкування - з друзями, близькими і навіть колишніми колегами.

Крім того, переживаннями і враженнями від пошуку роботи можна ділитися з іншими претендентами на різних форумах, в соціальних мережах.

2. Пам'ятати про свої інтереси

Якщо пошук роботи триває занадто довго, людина може забути про мету, до якої вона йде - улюблена робота в хорошій компанії з гідною зарплатою і дружним колективом. Тому, щоб витрачені зусилля не були марними, потрібно час від часу нагадувати собі, що вас чекає в фіналі.

3. Змінити ставлення до невдач

Щоб не втрачати мотивації, не варто сприймати невдачі як щось остаточне і безповоротне. Негативний результат - це теж результат, тому варто не опускати руки і йти далі.

4. Ставити невеликі цілі

Експерти радять ставити перед собою кожен день одну маленьку мету і досягати її. Це мотивує і дає імпульс, щоб йти далі.

5. Дотримуватися розпорядку дня

Людині, яка шукає роботу, необхідно мати розпорядок дня, який зробить частиною повсякденного життя не тільки пошук роботи, але і фізичні навантаження. Експерти порталу радять щодня виконувати одну невелику завдання з пошуку роботи, а потім виходити на вулицю. Фахівці переконані, що психічне здоров'я, спорт і сон йдуть рука об руку, тому правильний графік повинен включати в себе все перераховане.