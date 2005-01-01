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Курсы красноречия и ораторского мастерства

О том, что ораторское искусство является своеобразным видом оружия, знали еще в древней Греции и Риме. С его помощью останавливались кровопролитные войны и голодные бунты, политики получали власть и управляли толпой. В числе первых указов, изданных большевиками, пришедшими к власти, был указ об отмене в школах такого предмета, как риторика. Красиво говорить и умело вести диалог учили в закрытых партийных школах и училищах политработников. Как результат, многие жители страны:

  • С трудом изъясняют собственные мысли вслух.
  • Стесняются разговаривать на публику.
  • Агрессивно жестикулируют при беседе.
  • Совершенно не умеют правильно использовать разговорную интонацию.
  • Не умеют пользоваться интонацией и мимикой.

Избавиться от перечисленных комплексов можно в «Школе красноречия», запись в которую ведется вот на этой странице http://krasno.com.ua/ ее официального сайта. Форма обучения очная и проходит по дисциплинам, ознакомиться с ними можно на ресурсе.

Дисциплины обучения в школе красноречия

Методика обучения в школе подразумевает комплектацию групп из 15 человек. Это позволяет в процессе обучения, не зависимо от выбранной дисциплины, избавить ученика от комплекса стеснения при общении с аудиторией слушателей. Занятия начинаются после набора групп. Сейчас он проводится на:

  • CrossFit для правильной речи – управление дыханием при ведении разговора, разогрев речевого аппарата перед публичным выступлением, укрепление голосовых связок и освоение техники речевой четкости.
  • Публичное выступление (дополнительно по данной категории действует группа субботнего дня) – правильная мимика и интонация, управление жестикуляцией, снятие чувства волнения.
  • Молодежный курс риторики – привлечь к себе внимание можно не только за счет яркой внешности. Умение красиво говорить с использованием молодежного сленга и присущей молодым жестикуляцией.
  • Управление телом во время разговора – для большей убедительности рассказа не просто размахивать руками, а делать это красиво, пластично и самое главное в меру.
  • Индивидуальная подготовка к конкретному выступлению – Разрабатывается формат поведения в зависимости от параметров доклада или речи.
  • Голосовой тренинг – выработка собственного индивидуального разговорного стиля, работа со сложной аудиторией, умение говорить поздравительные тосты или комплименты, речевые стратегии и коммуникативные приемы при проведении беседы.

Узнать все подробности проведения занятий и записаться на выбранную курсовую дисциплину можно непосредственно на сайте школы. Опытные тренеры с помощью эффективных методик, а также игровых тренингов научат справляться с волнением во время разговора, а также привлекать к себе внимание аудитории с помощью правильно поставленного голоса, мимики и жестов. Расписание и адрес расположения школы представлены в соответствующем разделе, доступ для изучения не требует проведения регистрации или предоставление личных данных. Задать свой вопрос тренеру можно по указанному на главной странице ресурса номеру телефона.

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