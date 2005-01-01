Стильные предметы декора в интерьере

Деревянные, фарфоровые и даже керамические статуэтки всегда были и будут актуальны. Ими украшают пустые полки, ниши и столы, используют для декорирования спален, детских, гостиных и рабочих кабинетов. Но почему к металлическим фигуркам многие относятся скептически, хотя выглядят они не менее привлекательно, нежели перечисленные выше модели.

Зачастую фигурки из бронзы могут похвастаться сияющими цветами и оттенками, а также некоторой помпезностью. Издавна считалось, что такие изделия являются уделом дворцового стиля. Сегодня существует колоссальное многообразие сюжетов и стилистических направлений, в которых выполняются эти статуэтки, поэтому подобрать аксессуар в соответствии с любым оформлением интерьера вам не составит труда.

Если вы увлекаетесь медитацией, восточными практиками и желаете преобразить пространство тематическими вещицами, то стоит обратить внимание на статуэтки из бронзы в виде Будды, Ганеши или других божеств. Символичные фигурки легко справятся с декорированием обстановки и привлекут в дом все блага Вселенной.

Выбирая фигурку животного, сначала определитесь, каких результатов вы желаете добиться. Слон – это символ долголетия, крепкого здоровья и благополучия. Лошадь помогает своему обладателю двигаться в нужном направлении и развиваться. А черепаха сулит возможность принятия мудрых решений и здравомыслие. Если же вы не наделяете фигурки сакральным смыслом и считаете все это полным бредом, то используйте их просто в качестве привлекательного предмета декора, либо оригинального подарка.

Средневековые рыцари, боги, животные, автомобили – выбор бронзовых фигурок настолько велик, что вы обязательно найдете что-то лично для себя. Стильные и восхитительные статуэтки привлекают внимание и готовы преобразить домашний интерьер до неузнаваемости, а для желающих использовать функциональные и практичные аксессуары, мы подготовили домашний фонтан.

Чем же хорош этот предмет декора? Во-первых, вы можете наслаждаться кусочком природы, не выходя из дома. Во-вторых, прекрасный декоративный элемент достойно справляется с оформлением интерьера, и делает его более индивидуальным и необычным. В-третьих, стильный аксессуар увлажняет и очищает воздух, поэтому он приносит пользу для человеческого здоровья.

Пожалуй, вам хоть раз встречался декоративный фонтан в торговом центре, каком-то офисе или спа-салоне. Согласитесь, выглядит эта вещица просто великолепно. Обстановка становится умиротворенной и располагает на душевные разговоры. А еще это идеальный вариант, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня и отстраниться от навязчивых мыслей и прочей суеты.

У нас вы можете купить домашний фонтан, который прекрасно впишется практически в любой интерьер. Теперь наслаждаться тихим журчанием ручейка получится, не выходя из дома. Кстати, если вы презентуете этот практичный предмет декора на день рождения, то именинник от него точно придет в восторг.

Как видите, мы знаем толк в необычных и оригинальных предметах, предназначенных для украшения пространства.