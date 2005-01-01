Біля узбережжя Польщі знайшли затонулий пароплав, на якому могли вивезти Бурштинову кімнату

Дайвери вважають, що це судно - "Карлсруе", яке при евакуації вивезло з Кенігсберга якийсь цінний вантаж.

Водолази з Польщі виявили біля узбережжя німецький корабель, на якому може знаходиться легендарна Бурштинова кімната. Про це 2 жовтня повідомляє Голос Америки.

Дайвери знайшли в Балтійському морі пароплав часів Другої світової війни. Вони вважають, що це судно - "Карлсруе". У 1945 році з Кенігсберга з важким вантажем вийшов пароплав з таким ім'ям, згодом потоплений радянськими військовими літаками біля берегів Польщі.

Учасник експедиційної групи Baltictech Томаш Стахура зазначає, що судно практично не пошкоджено. У його трюмах водолази знайшли військові машини, фарфор і безліч ящиків з невідомим вмістом.

Дослідники відзначають, що Карлсруе брав участь у найбільшій морській евакуаційній операції в кінці Другої світової війни. "Ганнібал" - одна з найбільших морських евакуацій в історії, завдяки якій понад мільйон німецьких солдатів і мирних жителів Східної Пруссії уникли радянського наступу в кінці Другої світової війни.

Історичні документи свідчать, що пароплав покинув Кенігсберг в поспіху з великим вантажем і 1 083 людьми на борту.

ДОВІДКА

Бурштинова кімната, створена в XVIII столітті в Пруссії німецькими і датськими майстрами, була подарована Петру I в 1716 році прусським королем Фрідріхом Вільгельмом I. Вона прикрашала Катерининський палац у Царському Селі. Але під час гітлерівської окупації, точніше, під час відступу німців, шедевр був вивезений в Східну Пруссію. Після війни кімнату довго шукали, але безрезультатно. За основною версією, вона загинула на початку 1945 року під час бомбардування Кенігсберга. До 300-річчя Петербурга російські фахівці з "Царськосільської бурштинової майстерні" створили точну копію кімнати, яка виставлена зараз в Катерининському палаці.