Народний депутат або депутат місцевої ради: чий мандат хлібний?

Місцеві вибори в Україні формують чудову тенденцію. Виборці часто ігнорують можливість обрати місцеву владу, демонструють меншу громадянську відповідальність, ніж на парламентських і президентських виборах. А ось чергу кандидатів в мери, голови ОТГ і депутати місцевих рад другі вибори поспіль стає все довшою. Претенденти не скупляться навіть на рекламу на центральному ТБ.

Чому на місцевих виборах-2020 ми бачимо справжню сутичку кандидатів і чому так багато бажаючих стати депутатом місцевих рад, які, до слова, зарплату не отримують.

Грошове відлуння децентралізації

- Якщо раніше всі прагнули в народні депутати, то зараз - в депутати місцевих рад. І не дивно. Комерційна цінність мандата народного обранця знецінюється. Корупційних можливостей у нинішніх слуг на порядок менше, ніж у їх попередників. І чому так відбувається, можна пояснювати годинами. А тим часом, внаслідок децентралізації на місцевому рівні почали акумулюватися гроші. І саме депутати місцевих рад, мери, голови ОТГ мають прямий доступ до цих коштів, - аналізує політолог Андрій Золотарьов.

Реформа децентралізації, яка активно просувалася прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, в досить короткий час дала свої плоди. Місцева влада отримала не тільки тягар відповідальності, але і нові розширені адміністративні можливості та вагомі фінансові ресурси. Бюджети громад збільшилися в рази. А деякі громади взагалі демонструють чудеса збагачення. Наприклад, бюджет Баштанської ОТГ в Миколаївській області за 4 роки збільшився в 15 разів - з 17 мільйонів гривень до 245 мільйонів гривень на рік!

- Якщо порівнювати народного депутата з депутатом місцевої ради, то останній має прямий доступ до бюджетних коштів. Парламентарій лише може отримати від регіону заявку на якусь суму необхідних субвенцій, оббивати пороги Кабміну, переконувати колег, щоб вибити ці гроші. Але безпосередньо розпоряджатися і розподіляти ці гроші на конкретні проекти будуть саме представники місцевої влади. Тому такий ажіотаж серед бажаючих поповнити ряди депутатів місцевих рад, - розповідає політолог Олексій Якубін.

За словами експертів, депутати обласних рад і міських рад міст-мільйонників можуть безпосередньо управляти десятками, а то й сотнями мільйонів "живих" грошей, а не як парламентарії - мільярдами, але переважно лише на папері.

Свої правила гри

- Місцеві вибори, особливо в великих містах і великих ОТГ - це боротьба великих платників податків. Вони делегують своїх представників до місцевих рад, щоб мати можливість встановлювати свої правила гри в регіоні. Для них важливо отримати преференції зі сплати податків, вигідні умови по оренді нерухомості або землі і т.д. А всі ці питання - прерогатива місцевої влади, - говорить політолог Володимир Цибулько. За словами експерта, багато кандидатів розраховують, що, отримавши мандат, вони автоматично стануть ланкою у великій владний корупційний ланцюг.

- Корупційних спокус на місцевому рівні безліч. Починаючи з вирішення питань про виділення землі під будівництво ЖК і підприємств до підрядів на виконання різних інфраструктурних об'єктів на території громади: будівництва доріг, тротуарів, освітлення вулиць, озеленення. Боротьба за підряди - частина інтересу тих, хто йде у владу, - додає Цибулько.

Привабливості місцевим радам додала і перспектива відкриття ринку землі. Експерти іронізують, що в земельні комітети місцевих рад виявить бажання записатися чи не половина всього депутатського корпусу. І ми зможемо спостерігати цікаву картину: кількість членів земельної комітету ради буде пропорційною вартості гектара землі в даній ОТГ.

Наростити м'язи у великій політиці

Свої розрахунки на місцеві вибори і у партій-важковаговиків. Чим більше вони заведуть своїх людей до міськрад і мерів міст, ОТГ тим голосніше буде чути їх голос на арені великої політики. Вони зможуть диктувати свої умови центру, шантажуючи регіональними протестами, непокорою.

- Якщо партія має свою фракцію в парламенті і місцевих радах, то вибудовується дуже сильна взаємовигідна конфігурація. Місцеві депутати через своїх однопартійців можуть простіше і швидше лобіювати потрібні для регіону питання у Верховній Раді і Кабінету Міністрів України, а парламентарії отримують підтримку регіонів в кулуарних переговорах на Банковій і Грушевського, - каже Якубін.

Політологи відзначають, що на нинішніх місцевих виборах могло бути значно більше кандидатів, якби не пандемія коронавіруса і новий Виборчий кодекс. Нові виборчі правила відсіяли чимало кандидатів. Ряд відомих політиків відмовилися вкладатися у виборчу кампанію, тому що не змогли забезпечити собі прохідне місце у виборчому списку рейтингових партій.