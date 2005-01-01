Как лечить стоматит — причины обратиться к стоматологу

У каждого явления есть причина возникновения, стоматит — не исключение. Болезнь снижает качество жизни, вызывает постоянный дискомфорт. Поэтому лечение стоматита не стоит откладывать. Но сначала нужно выяснить причину патологического состояния слизистой оболочки рта.

Причины заболевания

Наиболее простой случай — стоматит возникает у ребенка, который пробует на вкус различные предметы и не соблюдает гигиену. Заболевание несет самостоятельный характер, либо появляется из-за повреждений, инфекций или болезней зубов. В число факторов, способных привести к данному недугу, входят:

Инфекционное или вирусное поражение слизистой рта.

Ненадлежащая гигиена ротовой полости.

Травмы слизистой и десен.

Ожоги от слишком горячей пищи.

Заболевания горла или ЖКТ.

Наиболее подвержены болезни дети до семи лет. Высокий процент риска у пожилых людей, имеющих хронические заболевания и проблемы с зубами. Подвержены стоматиту астматики, пользующиеся ингалятором и люди, имеющие низкий иммунитет. Часто заболевание наблюдается у больных после длительного приема антибиотиков и пациентов, не соблюдающих гигиену.

Стоматит по типу возбудителя делится на грибковый, бактериальный и вирусный. Реже встречается химический и лучевой. Его причина — химический или радиационный ожог. Иногда стоматит вызывается аллергией на продукты или лекарственные средства.

Симптомы болезни

Недуг имеет характерные признаки — образование на слизистой язв, воспаленных участков. Обычно наблюдаются участки с налетом белого или желтого цветов, под которыми встречаются следы эрозии. Ощущается болезненность воспаленных участков, иногда температура. Спутник болезни — неприятный запах изо рта.

Как лечить стоматит

Не всегда патологическое состояние проходит само. Лучше обратиться в клинику "Люмидент", и врач назначит курс процедур. Прежде, чем лечить стоматит, медик произведет внешний осмотр. При поражении зубов и десен скорее всего понадобится стоматологическое лечение. Если причиной стоматита стали другие недуги, возможно подключение врачей другого профиля — инфекциониста, ЛОРа и прочих специалистов.

Возможно, понадобится сделать мазок для установления патогенной микрофлоры. Часто требуется забор крови на антитела или анализ ПЦР, чтобы выяснить, какие вирусы или бактерии вызвали патологическое состояние. Независимо от причины — недолеченные соседние зубы, пользование общей посудой, аллергия или заболевание ЖКТ, лечение назначается индивидуально в каждом случае. От этой болезни нет универсального средства. В каждом случае ее течение и причины уникальны. Лечить стоматит необходимо у каждого пациента по-своему.

Способы лечения и профилактика

Врач может прописать мази и гели, воздействующие местно. Возможно, назначат крус антибиотиков, антимикотиков или противовирусных препаратов. В качестве терапии нередко производят лечение или удаление проблемных зубов. Для повышения эффективности процедур предписывают отказ от пищи, вызывающей раздражение слизистой, полоскание настоем календулы, смазывание язвочек облепиховым маслом.

Профилактика недуга включает своевременную гигиену ротовой полости и правильный подбор зубных паст. Важно отказаться от употребления раздражающей пищи и сделать санацию зубов.

Автор статьи стоматолог-терапевт — Лебедева Евгения Ивановна