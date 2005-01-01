"Слуги народу" виправдовують коронавірусом скасування другого туру виборів мера Києва

Народний депутат від "Слуги народу" Тетяна Грищенко в своєму пості в Facebook розповіла, що зареєструвала проект постанови Верховної Ради, в якому пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах, пояснивши це пандемією COVID-19.

20 жовтня Тетяною Грищенко був зареєстрований проект постанови Верховної Ради України № 4234. У проекті постанови пропонується скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців в 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови.

"Нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків. Другі тури виборів нікуди не подінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров'я і життя наших громадян важливіше будь-якої політики!" - зазначає "Слуга народу" Грищенко

За словами Грищенко, основною метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України і забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій, зниження рівня загрози життю і здоров'ю населення.