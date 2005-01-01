Хрещення дитини: традиції та обряди

Божий захист новонароджена дитина отримує під час хрещення. З давніх-давен прийнято проводити це таїнство в дитинстві. Ми розповімо вам, що потрібно знати для проведення важливого в житті малюка обряду.

Хто може бути хрещеними батьками?

До вибору хресних батьків для своєї дитини потрібно підходити серйозно, адже їм належить узяти на себе почесну відповідальність за виховання хрещеника. Хрещені зобов'язуються завжди бути поруч зі своїм хрещеником, допомагати у важку хвилину, захищати його від бід. Раніше вважалося, що в разі смерті батьків хресні беруть над дитиною опіку і забирають його в свою сім'ю.

При виборі хресних батьків потрібно пам'ятати головне правило - хресні мама і тато не повинні між собою бути одруженим. У народі кажуть, якщо на момент хрещення хрещена чекає дитину - це хороший знак. Також вважається, що відмовлятися від того, щоб стати хрещеним батьком дитини не можна - це гріх.

Як проходить хрещення дитини

Під час таїнства хрещення обов'язковими учасниками є малюк, хресні батьки і батюшка. За бажанням ви можете запросити гостей і родичів. Мамі дитини дозволено спостерігати за хрещенням свого чада тільки в тому випадку, якщо після пологів пройшло 40 днів. Саме такий термін встановлений церквою для процесу післяпологового очищення.

Перед початком обряду священик в білому вбранні обходить храм по колу, читаючи молитви, потім займає своє місце перед вівтарем - у хрестильної чаші. Поруч з ним стають хресні з немовлям. Дитинка до цього моменту вже повинна бути повністю роздягненою.

Батюшка читає молитви. Потім освячує воду в хрестильній чаші і масло (ялин), яким незабаром будуть помазувати дитину, і тричі занурює його в святу хрестинну воду. З чаші він передає її хрещеній і хрещеному, яким заздалегідь потрібно приготувати Крижми, щоб прийняти в неї крихітку. Далі батюшка помазує немовляті: лобик, очі, щічки, підборіддя, грудку, ручки і ніжки.

Після цього батюшка читає кілька витягів з Євангелія і Апостола, на немовляти в цей час хресні надягають хрестик і білосніжний хрестинний одяг.

Чи можна хрестити дитину вдома?

Канонічних перешкод в Православної Церкви для хрещення в будинку не існує. Однак священики пропонують проводити обряд саме в церкві, де є все необхідне для хрещення дітей, в тому числі і купіль для немовляти.

Бувають ситуації, коли хрещення дитини можливо провести тільки за межами церкви. Якщо у дитини є проблеми зі здоров'ям або стан малюка не дозволяє його привезти до церкви, то в таких випадках таїнство хрещення проходить зазвичай вдома.

Як підготуватися до хрещення дитини

Приготуватися до процедури хрещення дитини краще заздалегідь, щоб під час церемонії не відбулося будь-яких збоїв. Батькам малюка належить вибрати церкву, де буде проходити церемонія, домовитися про дату хрещення з батюшкою, а також вибрати хресних батьків.

Хрещеним батькам потрібно дотримуватися посту три дні до моменту хрещення, а в день обряду їсти нічого не можна. Також хресним важливо підготуватися до відповідальності духовно, задавши собі питання "Навіщо я хрещу дитини?". Рекомендується відвідати роз'яснювальні бесіди перед хрестинами, при бажанні - зробити пожертвування в храм.

В ідеалі хресні і батьки повинні знати напам'ять молитви "Символ Віри" і "Отче наш". "Символ Віри" читається під час хрещення.

Що потрібно купити перед хрестинами:

натільний хрестик;

хрестинну сорочку, шапочку і рушник;

крижми;

ікону із зображенням святого, які сприяють новонародженому.

Перед хрестинами батькам потрібно також відповісти на питання: "Чому ми хочемо хрестити дитину?". Якщо хресні сумніваються, чи зможуть впоратися з покладеними на них обов'язками, порадьте їм відвідати роз'яснювальні бесіди перед хрестинами. Бесіди проходять в храмі або церкви в формі лекцій на тему релігії.

Традиції на хрещення дитини

Зазвичай хрещення проводять на 40-й день після народження малюка. Це пов'язано з тим, що за церковними звичаями мати немовляти вважається нечистою 40 днів, і їй заборонено входити до Божого храму.

Церковне правило хрещення приписує матері дитини хресного тієї ж статі, що і він сам: хлопчикові - хресного, дівчинці - хресну. Але сьогодні в більшості випадків дитині беруть хресних обох статей.

Перед хрещенням хрещеним і батькам бажано завчасно прийти на сповідь і причаститися.

Хрестильная біла сорочка і новий рушник (крижма) після завершення таїнства акуратно прибираються і зберігаються вдома. Хрестильним рушником можна вкутувати малюка, якщо він вередує або він нездужає.

Хрестик і іконку прийнято дарувати дитині майбутнім кумам. За традицією, найкраще брати срібний хрестик, оскільки золото вважається "гріховним" металом.