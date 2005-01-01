Створена найграндіозніша карта космосу

Астрономи перетворили плоску карту неба в тривимірну карту космосу.

Карта щільності розподілу галактик на відстані 1,5-3 мільярда світлових років від Землі. З зображення вирізаний Чумацький Шлях, що закриває огляд.

Астрономи нанесли на карту тривимірне розташування більш ніж мільярда галактик. Це найдокладніша в історії карта Всесвіту.

Досягнення описано в науковій статті, опублікованій в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Вчені використовували дані огляду PS1 3π. Вони були отримані за допомогою 1,8-метрового телескопа Pan-STARRS1, розташованого на Гаваях. PS1 3π - це найбільший в світі глибокий огляд, виконаний в декількох кольорах. Він охоплює три чверті неба, а в отриманому каталозі значиться майже три мільярди (!) Об'єктів.

Але що це за об'єкти? Для телескопа це просто яскраві точки в небі. Тим часом серед них є зірки Чумацького Шляху, цілі галактики і навіть далекі квазари. І розібратися, що є що - завдання не з простих.

Для цієї мети астрономи використовували штучний інтелект. Вони навчили нейронну мережу на вибірці з 3,8 мільйона об'єктів, приблизно 66% з яких становили галактики, 20% - квазари, а решту - зірки.

Карта щільності розподілу галактик на відстані 1,5-3 мільярда світлових років від Землі. З зображення вирізаний Чумацький Шлях, що закриває огляд.

Електронний експерт навчився правильно визначати природу об'єкта в 97-98% випадків, спираючись на його колір і видимий розмір.

Після цього вчені доручили штучному інтелекту відібрати з даних каталогу галактики. Для цих "зоряних островів" система визначала фотометричне червоне зміщення, яке можна перерахувати в відстань до об'єкта.

При цьому програма педантично робила поправку на поглинання світла космічним пилом. В результаті похибка у визначенні дистанцій не перевищила 3%, і це при тому, що світло самих далеких галактик до Землі понад дев'ять мільярдів років. Для порівняння: Великий вибух стався близько 13,8 мільярда років тому.

Завдяки цій роботі вчені вдвічі розширили площу неба, для якої побудована тривимірна карта розташування галактик.

"Ця прекрасна карта Всесвіту є одним із прикладів того, як потенціал набору великих даних Pan-STARRS може бути збільшений за допомогою алгоритмів штучного інтелекту і додаткових спостережень", - робить висновок директор обсерваторії Pan-STARRS Кен Чемберс (Ken Chambers).

Отримана карта допоможе фахівцям досліджувати закони, що визначають будову Всесвіту.

Відзначимо, що всі отримані авторами дані розміщені у відкритому доступі. Правда, їх сумарний обсяг становить близько трьохсот гігабайт. Але вчені надали зручний інтерфейс для направлення запитів в цю базу даних.