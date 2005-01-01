Як підвищити свою психологічну стійкість?

Те, що є в людині, безсумнівно, важливіше того, що є у людини. Артур Шопенгауер

Нинішній час, немов зсередини насичений страхом і невизначеністю, поставив ряд невідкладних завдань перед кожною людиною. І одна з них - підвищити свою психічну стійкість. Без неї неможливе продуктивне функціонування в умовах вимушеної ізоляції, адекватна саморегуляція фізіологічних і емоційних процесів, оптимальна адаптація до умов обмеженого життєвого простору.

Згадаймо, що основним законом підвищення психологічної стійкості є прийняття того факту, що якщо людина не здатна змінити обставини, то вона в силах змінити своє ставлення до них. Як приклад психофізіології люблять наводити ситуацію з собакою, яка гавкає: йдучи по вулиці і бачачи неподалік гавкаючу собаку, ви навряд чи будете дратуватися з цього приводу, а просто спокійно продовжите свій шлях. Так і зі складними ситуаціями: їх потрібно сприймати не як щось, що відбувається на шкоду особисто вам, а як природний хід життя (а він складається не тільки з приємних явищ, а й з природних катаклізмів, військових конфліктів, епідемій та ін.) . Ставтеся до складних ситуацій як до природного ходу життя - наприклад, як до гавкаючої на вулиці собаки.

Як тільки людина дозволяє подіям йти своєю чергою, не загострюючи на них уваги і не реагуючи емоційно, вони так і проходять повз нас. Якщо ж людина починає до всього «чіплятися», то і патогенне середовище починає «чіплятися» за нього. Якщо ви побіжите, розмахуючи руками, у напрямку до собаки, що гавкає, то ймовірність того, що ви станете об'єктом її пильної уваги, істотно збільшується.

На підвищення психологічної стійкості безпосередньо впливають умови, в яких живе людина. Тут важливо враховувати відповідність цих умов і темпу життя наших психофізіологічних особливостей. Наприклад, якщо ви - діяльний сангвінік або шалений холерик, тобто Вам притаманний інтенсивний спосіб життя, часта зміна обстановки, підвищена комунікативність і т. п., То, швидше за все, вам буде некомфортно в маленькому містечку або сільській місцевості, де немає можливості виплеснути свою енергію.

Щоб психіка людини була більш стійкою, потрібно, щоб образ її життя відповідав її природній схильності. Систематичне розвантаження нервової системи - ще один спосіб підвищити свою психологічну стійкість. Постійна напруга на робочому місці або зовсім заняття чимось нелюбимим роблять украй негативний вплив на психіку людини. Від цього наростає дратівливість, злість на себе і оточуючих, бажання «кинути все і поїхати світ за очі».

Якщо немає можливості поміняти місце роботи, навчіться оптимізувати трудові процеси, частину завдань робити механічно, економлячи сили і внутрішню енергію. Влаштовуйте собі повноцінний відпочинок. Мається на увазі не сумна дрімота на продавленому дивані, а заняття улюбленими справами, читання книг, прогулянки у відокремлених місцях.

На зміцнення психологічної стійкості помітно впливає формування людиною в собі філософського ставлення до життя. Якщо ми можемо подивитися на події, що відбуваються і на себе самого без зайвої драматичності, не рахуючи себе «центром Всесвіту» і тим, кому життя або хтось інший щось повинні, - тільки тоді все, що відбувається не здаватиметься таким болючим і безповоротно - згубним. Життя з усім впорається саме.

Ще одним ефективним методом для формування психологічної стійкості є позитивний образ самого себе. Знайте і любіть свої сильні, шляхетні сторони, цінуйте свої обдарування і успіхи. Це буде мотивувати вас на подальші кроки щодо самореалізації. Якщо задатися питанням формування психологічної стійкості більш детально, то можна відзначити, що людина повинна звертати свою увагу на наступні складові свого життя: Соціальне середовище та найближче оточення. (З ким я? Чи відповідає це середовище моєму внутрішньому самовідчуттю? Чи є в ній чужі елементи?) Самооцінка і ставлення до самого себе (головне тут - самоприняття).

Самореалізація і самовираження (через усвідомлення свого унікального Шляху).

Незалежність і самодостатність (напрацьовуються протягом усього життя і доступні далеко не всім).

Віра і духовність (то, що ми не можемо втратити, навіть вмираючи; наша головна зброя від зневіри і думок про безцільність існування).

Наявність сенсу життя і цілеспрямованість (сенс життя ми шукаємо самі, це не синонім професії і рівня добробуту).

Знайте свої позитивні сторони і цінуєте себе!

Наявність і розвиток даних чинників в житті будь-якої людини буде значно впливати на її світосприйняття, поведінку, якість життя, психічний стан і настрій. Відсутність же їх, неопрацьованість, туманність уявлень про себе, навпаки, сприяють психологічної нестійкості, особистісній уразливості. Саме психологічна стійкість здатна додати будь-якому людському існуванню елемент надійності, почуття опори на самого себе, нормалізувати психічні процеси, подарувати нові стимули, спокій і здатність стати цілісною і сильною особистістю.